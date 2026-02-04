Fenerbahçe acerta contratação de Kanté após intervenção do presidente da Turquia

Recep Tayyip Erdogan fez valer sua influência durante uma visita na terça-feira (4) à Arábia Saudita

N’Golo Kanté, meio-campista francês (FRANCK FIFE / AFP)

Após duas temporadas na Arábia Saudita, o meio-campista francês N'Golo Kanté assinou nesta quarta-feira (4) com o Fenerbahçe, que agradeceu ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, por sua contribuição para que a negociação se concretizasse.

O anúncio acontece um dia depois de o Fenerbahçe ter explicado em suas redes sociais que a contratação de Kanté não seria possível porque o Al-Ittihad, clube saudita onde o francês jogava, não havia inserido corretamente as informações da transferência no sistema da Fifa antes do fechamento da janela de transferências.

No entanto, Erdogan fez valer sua influência durante uma visita na terça-feira à Arábia Saudita para se reunir com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

"Em meu nome e em nome do clube, gostaria de expressar minha gratidão ao nosso presidente, Recep Tayyip Erdogan, por seu apoio inabalável, que possibilitou a conclusão bem-sucedida deste processo, o qual contribuirá para o desenvolvimento do Fenerbahçe e do futebol turco", escreveu nesta quarta-feira o presidente do clube de Istambul, Sadettin Saran.



Segundo a imprensa turca, Kanté, de 34 anos, também se recusou a treinar na terça-feira para pressionar os dirigentes do Al-Ittihad e forçar sua saída para o Fenerbahçe.

A Fifa então aprovou a transferência do volante, que deve chegar a Istambul ainda nesta quarta-feira.

O objetivo de Kanté (65 jogos pela seleção francesa) com seu retorno ao futebol europeu é aumentar suas chances de ser convocado pelo técnico francês Didier Deschamps para a Copa do Mundo (de 11 de junho a 19 de julho).