Manchester City anuncia o atacante Semenyo e põe lateral Wesley, ex-Flamengo, em seu radar
O atacante de 26 anos era o destaque do Bournemouth na Premier League
Publicado: 09/01/2026 às 12:04
Semenyo, nova contratação do Manchester City (JUSTIN TALLIS / AFP)
O Manchester City inicia esta sexta-feira com uma boa notícia para o seu torcedor. O clube inglês anunciou a contratação do atacante Semenyo, de 26 anos, para aumentar ainda mais o seu poder ofensivo na Premier League. O reforço, que encerrou o seu ciclo no Bournemouth, assinou vínculo por cinco temporadas e custou 62,5 milhões de libras (algo em torno de R$ 452,3 milhões), de acordo com jornal The Guardian.
Atacante de velocidade e que gosta de atuar pelo lado esquerdo, o atleta disse estar acompanhando o City e valorizou o fato de vir para uma equipe que mira o título da competição. Na classificação, o conjunto orientado pelo técnico Pep Guardiola figura na segunda posição, soma 43 pontos, e tem seis a menos que o líder Arsenal.
"Acompanhei o City na última década sob o comando de Pep Guardiola e eles foram dominantes na Premier League, além de conquistar feitos incríveis na Champions League, na Copa da Inglaterra e na Copa da Liga", afirmou.
WESLEY NA MIRA
Disposto a reforçar ainda mais o seu elenco, o City segue de olho no mercado e tem em seu radar um atleta brasileiro que está se destacando na Itália. O lateral-direito Wesley, ex-Flamengo, e atualmente na Roma, está na mira da equipe de Manchester.
Com quatro meses de Europa, o jovem lateral de 22 anos marcou três gols em 21 jogos e vem se tornando uma das peças principais da equipe grená. Segundo o jornal inglês TEAMtalk, além do vice-líder do Campeonato Inglês, mais dois concorrentes já manifestaram interesse.
Tottenham e Newcastle vêm monitorando o atleta em suas partidas pela Série A do Italiano. Sob o comando do técnico Gian Piero Gasperini, ele vem sendo utilizado tanto do lado direito como pela ala esquerda. As recentes convocações para a seleção brasileira com Carlo Ancelotti valorizaram ainda mais o jogador aos olhos dos clubes ingleses.