Manchester City anuncia o atacante Semenyo e põe lateral Wesley, ex-Flamengo, em seu radar

Semenyo, nova contratação do Manchester City (JUSTIN TALLIS / AFP)

O Manchester City inicia esta sexta-feira com uma boa notícia para o seu torcedor. O clube inglês anunciou a contratação do atacante Semenyo, de 26 anos, para aumentar ainda mais o seu poder ofensivo na Premier League. O reforço, que encerrou o seu ciclo no Bournemouth, assinou vínculo por cinco temporadas e custou 62,5 milhões de libras (algo em torno de R$ 452,3 milhões), de acordo com jornal The Guardian.

"Vai ser um desafio entrar na disputa pelo título, mas estou pronto para fazer essa jornada. Para ser honesto, só agora estou assimilando tudo. Tive que trabalhar muito duro para chegar até aqui e estou extremamente feliz por ter conseguido", afirmou o jogador.

Atacante de velocidade e que gosta de atuar pelo lado esquerdo, o atleta disse estar acompanhando o City e valorizou o fato de vir para uma equipe que mira o título da competição. Na classificação, o conjunto orientado pelo técnico Pep Guardiola figura na segunda posição, soma 43 pontos, e tem seis a menos que o líder Arsenal.

"Acompanhei o City na última década sob o comando de Pep Guardiola e eles foram dominantes na Premier League, além de conquistar feitos incríveis na Champions League, na Copa da Inglaterra e na Copa da Liga", afirmou.

WESLEY NA MIRA

Disposto a reforçar ainda mais o seu elenco, o City segue de olho no mercado e tem em seu radar um atleta brasileiro que está se destacando na Itália. O lateral-direito Wesley, ex-Flamengo, e atualmente na Roma, está na mira da equipe de Manchester.

Com quatro meses de Europa, o jovem lateral de 22 anos marcou três gols em 21 jogos e vem se tornando uma das peças principais da equipe grená. Segundo o jornal inglês TEAMtalk, além do vice-líder do Campeonato Inglês, mais dois concorrentes já manifestaram interesse.

Tottenham e Newcastle vêm monitorando o atleta em suas partidas pela Série A do Italiano. Sob o comando do técnico Gian Piero Gasperini, ele vem sendo utilizado tanto do lado direito como pela ala esquerda. As recentes convocações para a seleção brasileira com Carlo Ancelotti valorizaram ainda mais o jogador aos olhos dos clubes ingleses.