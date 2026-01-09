diariodepernambuco.com.br
Internacional
Copa da Inglaterra

Chelsea e Manchester United estreiam novos técnicos na 3ª fase da FA Cup

Liam Rosenior chega para substituir Enzo Maresca no Chelsea, enquanto Darren Fletcher sucede Rúben Amorim no Manchester United

AFP

Publicado: 09/01/2026 às 08:15

Seguir no Google News Seguir

Liam Rosenior e Darren Fletcher, novos técnicos do Chelsea e Manchester United, respectivamente/FREDERIC DIDES / AFP e OLI SCARFF / AFP

Liam Rosenior e Darren Fletcher, novos técnicos do Chelsea e Manchester United, respectivamente (FREDERIC DIDES / AFP e OLI SCARFF / AFP)

Após a rodada de fim de ano da Premier League, as atenções se voltam agora para a Copa da Inglaterra, com a terceira fase marcando as estreias de Liam Rosenior e Darren Fletcher no comando de Chelsea e Manchester United, respectivamente.

OLI SCARFF / AFP

Veja também:
Os maus resultados nesta temporada levaram a essas mudanças em dois dos clubes mais importantes do futebol inglês.

O relativamente desconhecido Rosenior, ex-técnico do francês Strasbourg, fará sua estreia como treinador do Chelsea no sábado, contra o Charlton Athletic, clube vizinho do bairro de Greenwich, em Londres, que atualmente disputa a Championship (segunda divisão).

Fletcher terá uma tarefa mais difícil, pelo menos no papel, no domingo, quando o Manchester United, que demitiu o técnico português Rúben Amorim esta semana, receberá o Brighton em Old Trafford.

Esta fase da competição parece particularmente desafiadora para o Tottenham, que atravessa uma crise de resultados, ao enfrentar o Aston Villa, comandado pelo espanhol Unai Emery, que atualmente ocupa a terceira posição na Premier League.

- Thomas Frank na corda bamba -

Uma eliminação do Tottenham pode levar à próxima demissão de um técnico na liga inglesa, neste caso a do dinamarquês Thomas Frank, cuja equipe sofreu seis derrotas nos últimos doze jogos do campeonato, além de quatro empates e apenas duas vitórias.

Os outros confrontos entre equipes da Premier League serão Everton-Sunderland e Newcastle-Bournemouth.

O líder da Premier League, Arsenal, viajará para enfrentar o Portsmouth (da segunda divisão) no domingo, enquanto o segundo colocado, Manchester City, vai receber o Exeter, da terceira divisão, no sábado, assim como o Liverpool, que jogará contra o Barnsley na segunda-feira.

Programação da 3ª fase da Copa da Inglaterra (FA Cup) com times da Premier League:

Sexta-feira:

(16h30) Wrexham - Nottingham


Sábado:

(9h15) Everton - Sunderland

Wolverhampton - Shrewsbury Town

Macclesfield FC - Crystal Palace

 

(12h00) Manchester City - Exeter City

Sheffield W. - Brentford

Fulham - Middlesbrough

Newcastle - AFC Bournemouth

Burnley - Millwall

 

(14h45) Tottenham - Aston Villa

(17h00) Charlton - Chelsea


Domingo:

(9h00) Derby County - Leeds

(11h00) Portsmouth - Arsenal

(11h30) West Ham - Queens Park Rangers

(13h30) Manchester United - Brighton


Segunda-feira:

(16h45) Liverpool - Barnsley

Chelsea , Copa da Inglaterra , Darren Fletcher , Estreia , Liam Rosenior , Manchester , Manchester United , premier league , temporada , United
Mais de Internacional
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP