Estêvão aparece como o brasileiro mais valioso do mundo em lista do CIES; Yamal lidera ranking

Atacante Estevão abriu o placar ainda no primeiro tempo. (Caio Falcão/DP Esportes)

Um dos destaques do Chelsea logo em sua primeira temporada no futebol europeu, o jovem Estêvão surge como brasileiro mais valioso do mundo segundo uma lista divulgada nesta quinta-feira pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES). Nesta relação, que estabelece os 100 jogadores mais caros do planeta, Lamine Yamal está no topo do ranking.

Revelado pelo Palmeiras, o atacante canhoto que hoje brilha no futebol da Inglaterra, figura na 16º colocação. Graças a seu futebol envolvente, Estêvão está avaliado em 118,9 milhões de euros (R$ 749 milhões).

Astro do Barcelona, o jovem Lamine Yamal manteve o primeiro lugar do ranking em relação à lista divulgada em junho de 2025 e o seu valor de mercado é de 343,1 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões).

Completam o Top-3 da lista o centroavante Erling Haaland, do Manchester City, 255 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) e o camisa 10 do Real Madrid, o francês Killyan Mbappé, 201,3 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão).

Nessa disputa doméstica entre os brasileiros, outros sete jogadores do País integram o Top-100: João Pedro Chelsea, Savinho (Manchester City), Vini Jr (Real Madrid), Vitor Roque (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Rodrygo (Real Madrid) e Raphinha (Barcelona).

Vítor Roque, inclusive, é o atleta mais bem avaliado que atua fora do continente europeu. O atacante palmeirense, que se destacou no Brasileiro e na Libertadores do ano passado, aparece em 46º lugar e está avaliado em 85,2 milhões de euros (538,4 milhões).

VEJA TOP-10 DO RANKING

1º - Lamine Yamal - 343 milhões de euros

2º - Erling Haaland - 255 milhões de euros

3º - Kyllian Mbappé - 201,3 mihões de euros

4º - Jude Belligham - 153,1 milhões de euros

5º - Michel Olise - 136,9 milhões de euros

6º - Florian Wirtz - 135,8 milhões de euros

7º - Desiré Oué - 134,6 milhões de euros

8º - João Neves - 130,6 milhões de euros

9º - Arda Guller - 130,3 milhões de euros

10º - Pedri González - 130 milhões de euros

16º - Estêvão - 118,9 milhões de euros



