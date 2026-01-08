PSG vence Olympique de Marseille nos pênaltis e conquista Supercopa da França

Os parisienses conquistaram seu primeiro troféu de 2026 graças a duas defesas de Lucas Chevalier nas penalidade

O Paris Saint-Germain chegou ao 14º título de Supercopa da França (YASSER AL-ZAYYAT / AFP)

O PSG sofreu, mas acabou conquistando o Troféu dos Campeões (Supercopa da França) nos pênaltis (4 a 1 após um empate em 2 a 2 no tempo regulamentar) nesta quinta-feira (8) no Kuwait, contra o Olympique de Marselha, num jogo dramático.

Os parisienses conquistaram seu primeiro troféu de 2026 graças a duas defesas de Lucas Chevalier nas penalidades.

Depois de Ousmane Dembélé abrir o placar aos 13 minutos, Mason Greenwood empatou de pênalti para o Olympique de Marselha já caminhando para a reta final (76'), antes de Willian Pacho, do PSG, marcar um gol contra quando estava sob pressão de Pierre-Emerick Aubameyang (87').

Mas, quando parecia que o título ficaria com o OM, o atacante Gonçalo Ramos, que entrou no segundo tempo, empatou nos acréscimos (90'+5) e levou a decisão para as penalidades.

