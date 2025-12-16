Motorista que atropelou torcedores do Liverpool pega 21 anos de cadeia

Motorista que atropelou torcedores do Liverpool em maio de 2025. (HANDOUT / MERSEYSIDE POLICE / AFP)

Paul Doyle, o motorista que atropelou uma multidão em maio e feriu 134 pessoas durante a celebração do título do Liverpool na Premier League, foi condenado nesta terça-feira (16) a 21 anos e meio de prisão.

"Perdeu o controle em um acesso de raiva, determinado a forçar a passagem entre a multidão, independentemente das consequências", e "utilizou o seu veículo como uma arma extremamente perigosa", afirmou o juiz Andrew Menary, do tribunal penal de Liverpool (noroeste da Inglaterra).

Paul Doyle, de 54 anos, "utilizou o seu veículo como uma arma", ressaltou na segunda-feira, na primeira sessão da audiência, o promotor Paul Greaney, sobre o caso ocorrido em 26 de maio em Liverpool.

"É quase impossível compreender como qualquer pessoa com bom juízo poderia ter atuado como você agiu. Dirigir um veículo contra multidões de pedestres com tal persistência e desprezo pela vida humana desafia toda a compreensão comum", destacou o juiz.Doyle voltou a chorar nesta terça-feira, como havia acontecido na segunda-feira na abertura da audiência, durante a leitura de declarações das vítimas, com relatos sobre as lesões sofridas e como continuam tendo pesadelos com o atropelamento.Durante o desfile de celebração do 19º título do campeonato inglês conquistado pelo Liverpool, o acusado foi de carro buscar um amigo que havia participado no desfile de celebração, quando se viu no meio dos torcedores reunidos no centro da cidade."Houve um elemento de persistência nos seus atos: teve repetidas oportunidades de parar, mas optou por continuar apesar disso", afirmou o juiz para fundamentar a sua sentença.