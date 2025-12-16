Presidente do Santa Cruz revela desejo em contratar jogador 'midiático'

Thiago Galhardo e Bruno Rodrigues, atacante e presidente do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Após a saída do atacante Thiago Galhardo, nome mais badalado do elenco coral, o Santa Cruz já se movimenta no mercado para preencher a lacuna deixada pelo jogador. O presidente do clube, Bruno Rodrigues, revelou o desejo de contratar um atleta considerado “midiático”, que una desempenho esportivo e impacto fora de campo.

Em entrevista ao podcast Beberibe 1285, o dirigente destacou que a chegada de um nome de maior visibilidade pode contribuir não apenas dentro das quatro linhas, mas também no fortalecimento da marca do clube. Segundo Bruno Rodrigues, jogadores com esse perfil ajudam a impulsionar a venda de camisas, atraem patrocinadores e ampliam a exposição do Santa Cruz.

“Eu acho que há essa possibilidade de um jogador midiático. Agora, ele tem que jogar, tem que performar dentro de campo. Um jogador midiático ajuda muito fora de campo. Na questão de venda de camisas, publicidade, patrocínios e de visibilidade para o clube”, afirmou o presidente.

Bruno Rodrigues também ressaltou a parceria com a Vitória Cup, que pode colaborar financeiramente para viabilizar a contratação. De acordo com o mandato coral, a empresa já mantém conversas com a diretoria coral e se colocou à disposição para aportar parte dos valores envolvidos.

O presidente ainda reforçou que o clube vem buscando atletas de um patamar superior no mercado. “Nossas contratações já são da Série B e C, de uma prateleira acima. Temos o desejo de trazer um jogador que represente um presente ao torcedor, alguém que tenha identidade com o clube e que possa agregar ao projeto”, completou.

Até o momento, o Santa Cruz contratou para a próxima temporada o goleiro Gabriel Souza; o zagueiro Ianson; os laterais Alex Ruan, Pedro Costa e Hamilton; o volante Andrey; o meia Patrick Allan; e os atacantes Quirino, Robinho e Vitinho.

