Internacional
LIGA DOS CAMPEÕES

Barcelona x Frankfurt ao vivo: veja onde assistir jogo da Champions League

Veja horário, onde assistir ao vivo e escalações de Barcelona x Frankfurt na Liga dos Campeões

Igor Fonseca

Publicado: 09/12/2025 às 15:47

Barcelona x Frankfurt ao vivo veja onde assistir jogo da Champions League. (Foto: LLUIS GENE / AFP)

Veja onde assistir Barcelona x Frankfurt ao vivo em jogo da 6ª rodada da fase de liga da Champions League, em Barcelona, na Espanha, nesta terça-feira (9).

Barcelona x Frankfurt horário

O jogo será realizado às 17h00 (horário de Brasília).

Barcelona x Frankfurt onde assistir ao vivo

A partida desta terça tem transmissão tanto da TV Fechada na TNT Sports e no no canal de streaming da HBO Max.

Provável escalação do Barcleona

Em meio a uma temporada de reconstrução no Camp Nou, o Barcelona recebe o Eintracht Frankfurt no primeiro jogo do estádio  desde a reforma na UEFA Champions League. Sob o comando de Hansi Flick, o Barcelona busca provar que sua nova geração, liderada por jovens talentos como Lamine Yamal e Pedri.

Líder na La Liga (Campeonato Espanhol), Barcelona ainda precisa se firmar na Liga dos Campeões. Na última rodada, o Barça perdeu para o Chelsea fora de casa por 3-0 e, agora, se encontra na 18º posição com cinco pontos conquistados.

Por isso, Flick deve ir com força máxima para o confronto. E essa deve ser a escalação: Time: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Baldé; Frenkie De Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha.

Provável escalação do Frankfurt

Por outro lado, a equipe do Dino Toppmöller, que tem a mesma pontuação do Barcelona até aqui, deve vir com esta escalação: Michael Zetterer; Rasmus Kristensen, Robin Koch, Arthur Theate; Nathaniel Brown, Farès Chaïbi, Mahmoud Dahoud (ou Skhiri), Mario Götze; Ritsu Doan, Ansgar Knauff, Michy Batshuayi (ou Ngankam/Bahoya).

Acompanhe Barcelona x Frankfurt em tempo real

Placar ao Vivo Barcelona - Eintracht Frankfurt

 

