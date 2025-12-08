Salah fica fora de jogo da Champions e desgaste com Arne Slot expõe crise no Liverpool

O atacante vive seus números mais baixos desde que chegou ao Liverpool: cinco gols em 18 partidas

Mohamed Salah, atacante do Liverpool (OLI SCARFF / AFP)

Mohamed Salah não viajará com o Liverpool para enfrentar a Inter de Milão pela Champions League. A decisão, tomada pela comissão técnica e pela direção, ocorre dias após o atacante afirmar que sua relação com o técnico Arne Slot "deixou de existir" e criticar a perda de espaço no elenco.

Salah ficou no banco e não entrou no empate por 3 a 3 com o Leeds, resultado que antecedeu sua entrevista ao The Telegraph. "Tive várias promessas na pré-temporada e agora estou no banco por três jogos, então acho que posso dizer que não cumpriram as promessas. Eu disse várias vezes que eu tinha um bom relacionamento com o técnico, e de repente não temos mais qualquer relacionamento".

Mesmo após as declarações, Salah participou normalmente do treino desta segunda-feira, cumprimentado por companheiros e integrado ao grupo. A atividade, porém, não mudou a decisão de deixá-lo fora da lista que viaja ao San Siro.

O momento esportivo do atacante também pesa. Salah vive seus números mais baixos desde que chegou ao Liverpool: cinco gols em 18 partidas. Na Premier League, soma apenas quatro gols em 13 jogos. Ele será desfalque em janeiro, quando se apresentará à seleção do Egito para a Copa Africana de Nações.

A crise ocorre em meio à má fase do time. O Liverpool é o 13º colocado na fase de liga da Champions e nono na Premier League, fora da zona de classificação para torneios continentais.

Salah renovou contrato no ano passado com vínculo até 2027, mas seu futuro volta a ser discutido internamente. A tendência é que uma definição sobre o relacionamento entre atleta e comissão técnica ocorra após o jogo contra o Brighton, último compromisso antes da Data Fifa africana.