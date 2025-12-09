Veja onde assistir Inter de Milão x Liverpool ao vivo pela 5ª rodada da Liga dos Campeões

Inter de Milão x Liverpool ao vivo veja onde assistir jogo da Champions League. (Foto: Divulgação/Champions League)

Veja onde assistir Inter de Milão x Liverpool ao vivo em jogo da 6ª rodada da fase de liga da Champions League, em Milão, na Itália, nesta terça-feira (9).

Inter de Milão x Liverpool horário

O jogo será realizado às 17h00 (horário de Brasília).

Inter de Milão x Liverpool onde assistir ao vivo

A partida desta terça tem transmissão tanto da TV Aberta no SBT, que também pode ser visto online clicando aqui, quanto do canal de streaming da HBO Max.

Provável escalação da Inter de Milão

A Inter, líder da Serie A italiana, tenta consolidar sua classificação no top-4 da tabela da Champions League. Liderada pelo atacante argentino Lautaro Martínez e o meia italiano Barella, a equipe deCristian Chivubusca manter a consistência de seu 3-5-2.

Após 14 rodadas disputadas na Liga da Itália, a equipe ocupa a 3ª colocação na classificação, atrás apenas de Milan e Napoli, que têm um ponto a mais até aqui.

Para o jogo, esta deve ser a escalação escolhida por Chivu: esquema tático: 3-5-2; Time: Yann Sommer; Manuel Akanji (ou Bisseck/De Vrij), Francesco Acerbi (ou Bisseck), Alessandro Bastoni; Carlos Augusto, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Zielinski (ou Mkhitaryan), Federico Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro Martínez.

Provável escalação do Liverpool

Do outro lado, o Liverpool de Arne Slot com sua linha de ataque veloz e a experiência de Virgil van Dijk na defesa, vem em má fase e precisa voltar a vencer em meio à crise nos Reds.

O time do treinador holandês venceu apenas uma partida nas últimas seis vezes que esteve em campo, sofrendo 14 gols e marcando apenas sete. São três derrotas e dois empates nesse período.

Após isso, também houve o afastamento do egípcio Mohamed Salah do elenco após entrevista concedida, onde o atacante demonstrou insatisfação com o treinador Arne Slot. Assim, essa deve ser a escalação do Liverpool: esquema tático: 4-3-3; Time: Alisson; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Wirtz; Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo, Hugo Ekitiké (Isak).

Acompanhe Inter de Milão x Liverpool em tempo real