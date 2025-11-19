Confira tudo sobre as repescagens da Copa do Mundo de 2026

Os confrontos serão definidos por meio de sorteios que serão realizados na próxima quinta-feira (20), às 9h.

A Seleção Italiana irá disputar a repescagem europeia, em busca de voltar a Copa do Mundo após mais de 10 anos (STEFANO RELLANDINI / AFP)

Ao término das Eliminatórias, chegou a vez das repescagens para completar as seis vagas restantes para a Copa do Mundo de 2026. A divisão é feita em duas repescagens diferentes, sendo elas: europeias e mundial.

No playoff de classificação europeu, serão 16 times disputando as quatro vagas restantes para o velho continente. Já na repescagem Mundial, seis times disputam pelas duas vagas destinadas para o mundo. Os confrontos serão definidos por meio de sorteios que serão realizados na próxima quinta-feira (20), às 9h.

REPESCAGEM EUROPEIA (26 e 31 de março de 2026)

Com a conclusão das Eliminatórias, os 12 países que ficaram na 2ª colocação dos seus grupos vão automaticamente para os playoffs de classificação, além deles, para completar as 16 nações que disputarão a repescagem, serão incluídos os quatro melhores classificados entre os vencedores dos grupos da UEFA Nations League de 2024/25 que não terminaram a fase de grupos da Qualificação Europeia em primeiro ou segundo lugar.

Segundos colocados dos grupos das Eliminatórias Europeias

Albânia, Bósnia e Herzegovina, República Tcheca, Dinamarca, Itália, Kosovo, Polônia, República da Irlanda, Eslováquia, Turquia, Ucrânia, País de Gales

Confirmados no play-off através da Nations League

Romênia, Suécia, Irlanda do Norte, Macedônia do Norte

Formato: Os 16 países foram divididos em quatro potes, que serão distribuídos em quatro grupos, cada pote com um representante em cada. Em cada chave, serão realizadas três partidas ao todo, divididas em: duas semifinais e uma final por grupo. O campeão do grupo se classifica para o Mundial de 2026.

As semifinais de cada grupo serão entre as seleções do Pote 1 X Pote 4 e Pote 2 X Pote 3, com mando de campo dos potes 1 e 2. Já na final, o mando de cada chave será sorteado.

Confira os potes da repescagem europeia

Pote 1

- Itália

- Dinamarca

- Turquia

- Ucrânia

Pote 2

- Polônia

- País de Gales

- Tchéquia

- Eslováquia



Pote 3

- Irlanda

- Albânia

- Bósnia

- Kosovo



Pote 4

- Romênia

- Suécia

- Macedônia do Norte

- Irlanda do Norte

REPESCAGEM MUNDIAL (Março de 2026)

Classificados

- Bolívia (América do Sul)

- Congo (África)

- Jamaica (América do Norte, Central e Caribe)

- Iraque (Ásia)

- Nova Caledônia (Oceania)

- Suriname (América do Norte, Central e Caribe)

Formato: A repescagem mundial é dividida em duas rotas. Os dois times melhores classificados, Congo e Iraque, são tidos como cabeças de chave, por isso, estão classificados diretamente para as finais de cada rota, com cada caminho classificando uma seleção para a Copa. Além deles, os outros quatro países (Bolívia, Nova Caledônia, Jamaica e Suriname) são divididos em duas semifinais. O vencedor de cada semifinal enfrenta uma das cabeças de chave (de acordo com sorteio) pelas vagas na Copa do Mundo de 2026.



Bloqueio: A seleção jamaicana e a surinamesa não podem se enfrentar na semifinal, devido a pertencerem a mesma confederação.

Possíveis semifinais:

Jogo 1: Suriname x Bolívia (Nova Caledônia)

Jogo 2: Jamaica x Nova Caledônia (Bolívia)

DECISÃO

Final 1: Congo x Vencedor da semifinal (Sorteio)

Final 2: Iraque x Vencedor da semifinal (Sorteio)