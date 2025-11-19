Barcelona lança camisa inspirada em atuação 'iluminada' de Ronaldinho contra o Real Madrid
Com o lema "futebol é arte", a diretoria quis homenagear os 20 anos da histórica atuação de Ronaldinho
Publicado: 19/11/2025 às 10:53
Nova camisa do Barcelona (Divulgação/Barcelona)
O Barcelona anunciou uma novidade inspirada em um dos maiores jogadores brasileiros que passaram pelo clube: Ronaldinho Gaúcho. O quarto uniforme foi divulgado nesta quarta-feira e a inspiração para essa nova camisa foi a atuação iluminada do meia-atacante brasileiro na incontestável vitória de 3 a 0 sobre o rival Real Madrid, no Santiago Bernabéu.
Em seu site oficial, o clube catalão registrou esse momento com o lançamento do novo uniforme com uma imagem de Ronaldinho celebrando um gol.
"Hoje se comemora o 20º aniversário de um dia que entrou para a história do Barça. Ronaldinho inspirou os blaugranas a uma memorável vitória por 3 a 0 sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu, marcando dois gols e recebendo uma saudação de pé da torcida da casa, algo inédito na história do clássico", diz texto da postagem.
No histórico daquela partida, o atacante Samuel Eto'o abriu o placar na casa do rival. Considerado o melhor jogador do mundo naquela época (2005), Ronaldinho definiu o confronto com dois belos gols no segundo tempo, o que provocou o aplauso geral dos torcedores rivais ao seu algoz.
A nova camisa do Barcelona apresenta listras verticais levemente desestruturadas cores grená e azul que não estão em linha reta. A ideia é justamente destacar a trajetória da bola em cada um dos gols marcados naquela partida que ganhou uma conotação histórica. A peça tem na parte interna da gola três círculos com os minutos em que os gols foram marcados no confronto.
On this day, football gave us moments that couldn’t be put into words. @nikefootball pic.twitter.com/pra4feQ57X— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 19, 2025