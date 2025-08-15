diariodepernambuco.com.br
Internacional
Futebol Internacional

Esposa e filhos de Diogo Jota receberão homenagem em jogo do Liverpool

Diogo Jota e o irmão, André Silva, morreram em julho, na Espanha, em acidente de carro. A Premier League prepara homenagens ao ex-atacante

Metrópoles

Publicado: 15/08/2025 às 13:32

Diogo Jota e a viúva Rute Cardoso/Reprodução

Diogo Jota e a viúva Rute Cardoso (Reprodução)

A primeira rodada da Premier League acontece nesta quinta-feira (15/8). O Liverpool será um dos primeiros clubes a entrar em campo pelo campeonato, nesta sexta-feira (15/8), contra o Bournemouth. Na ocasião, o clube e a liga preparam uma homenagem a Diogo Jota. A esposa do atacante, Rute Cardos, e os três filhos estarão no estádio.

Arne Slot, técnico dos Reds, revelou a informação durante um discurso no programa do jogo do Liverpool. “Como eu disse anteriormente, as homenagens que foram prestadas em todo o mundo do futebol, e especialmente na comunidade do LFC, foram realmente especiais, e sei que esta noite nos reuniremos para homenageá-los mais uma vez”, disse.

O comandante comentou que estará sempre disponível para ajudar. “Acredito que a esposa de Diogo, seus filhos e sua família estarão presentes e é importante que, como clube, mostremos que eles sempre terão nosso amor e apoio enquanto lidam com esta situação tão trágica”, completou.

