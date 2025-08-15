Premier League recomeça nesta sexta (15/8) com Liverpool em campo

O campeonato inglês já conta com o clássico entre Manchester United e Arsenal na primeira rodada

O Liverpool foi campeão da Premier League na temporada 24/25 (Divulgação/ Liverpool)

A Premier League retorna às atividades nesta sexta-feira (15/8). O atual campeão, Liverpool, entra em campo às 16h (de Brasília) contra o Bournemouth. A primeira rodada do campeonato seguirá até a segunda-feira (18/8), quando Leeds e Everton medem forças.

O torneio também já se inicia com um clássico. Manchester United e Arsenal se enfrentam neste domingo (17/8). Os dois times fizeram investimentos de peso nesta janela de transferência. Bejamin Sesko, vindo do Leipezig, e o brasileiro, Matheus Cunha, são as compras de destaque do lado dos Red Devils.

Contudo, o Arsenal fez duas contratação que podem ser as de maiores protagonismos nesta janela de meio de ano. Viktor Gyokeres, autor de 50 gols na temporada passada, foi o investimento do time londrino, por 65 milhões de euros (aproximadamente R$ 410 milhões). Apesar deste valor já ser alto, a equipe pagou ainda mais por Martín Zubimendi, comprado do Real Sociedad, da Espanha, por 70 milhões de euros (cerca de R$ 440 milhões).

Outro time que potencializou ainda mais a força no elenco, foi o próprio campeão. O Liverpool realizou a compra mais cara da história da Premier League: 125 milhões de euros (quase R$ 790 milhões). O valor foi repassado para realizar a contratação de Florian Wirtz. Com apenas 22 anos, o alemão foi o nome de destaque do Bayer Leverkusen no tão esperado título da Bundesliga, em 2024.

