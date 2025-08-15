Campeonato Espanhol começa nesta sexta-feira; Confira jogos da rodada
Campeão do último Campeonato Espanhol, o Barcelona estreia no sábado, às 14h30, contra o Mallorca
Publicado: 15/08/2025 às 12:48
Real Madrid e Barcelona são os favoritos ao título espanhol (JOSEP LAGO / AFP)
O Campeonato Espanhol começa nesta sexta-feira (15/8), com dois jogos. Os jogos de abertura do torneio serão Girona x Rayo Vallecano, às 14h, e Villarreal x Oviedo, às 16h30.
Como de praxe, os dois gigantes surgem como favoritos ao título da competição. Nos últimos quatro anos, dois títulos cada.
Os Blancos contam com três jogadores na lista da Bola de Ouro, Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Vini Jr. O Barça tem quatro na lista, Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski, Pedri.