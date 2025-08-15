diariodepernambuco.com.br
LALIGA

Campeonato Espanhol começa nesta sexta-feira; Confira jogos da rodada

Campeão do último Campeonato Espanhol, o Barcelona estreia no sábado, às 14h30, contra o Mallorca

Publicado: 15/08/2025 às 12:48

Real Madrid e Barcelona são os favoritos ao título espanhol/JOSEP LAGO / AFP

O Campeonato Espanhol começa nesta sexta-feira (15/8), com dois jogos. Os jogos de abertura do torneio serão Girona x Rayo Vallecano, às 14h, e Villarreal x Oviedo, às 16h30.

O Barcelona faz a estreia na LaLiga no sábado (16/8), às 14h30, contra o Mallorca. Já o Real Madrid pega o Osasuna, às 16h, na terça-feira (19/8).

Como de praxe, os dois gigantes surgem como favoritos ao título da competição. Nos últimos quatro anos, dois títulos cada.

Os Blancos contam com três jogadores na lista da Bola de Ouro, Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Vini Jr. O Barça tem quatro na lista, Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski, Pedri.

