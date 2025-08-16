Maranhão x Central: onde assistir, horário e escalações dos times para jogo da Série D

A equipe do Central vai para a primeira partida das oitavas de final, em uma sequência de 11 jogos sem perder

Caruaru, PE, 03/08/2025 - CENTRAL X LAGARTO - Na tarde deste domingo(03), a equipe do Central recebeu a equipe do Lagarto pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 no estádio Lacerdão. Time do Central (Rafael Vieira)

Neste sábado (16), o Central visita o Maranhão no Estádio Castelão, em São Luís. O confronto acontece às 16h e é válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D. A partida será crucial para a Patativa dar mais um passo importante rumo a Série C de 2026. Segurando o empate ou abrindo vantagem fora de casa, o Central fica leva a decisão para Caruaru, onde terá a presença da sua torcida. A partida terá transmissão ao vivo pelo portal Metrópoles.





Após se classificar para mais uma fase, o Central vai para o duelo atualmente com a 11ª melhor campanha geral da Série D. A Patativa segue como a única equipe de toda quarta divisão que ainda não perdeu jogando fora de casa. Com três vitórias e cinco empates, além de nove gols marcados e apenas três sofridos, a equipe vai confiante para a primeira partida das oitavas de final, contra a equipe do Maranhão.



A equipe alvinegra está em sua maior sequência sem derrotas nos últimos anos. Já são 11 confrontos sem perder, onde foram conquistados seis vitórias e cinco empates.



TEMPORADA

A classificação do Central para a 3ª fase da Série D, mostra a grande recuperação da Patativa na temporada. No início de 2025, o time alvinegro terminou o Campeonato Pernambucano rebaixado para a Série A2 do estadual. Com a chegada do técnico Leandro Sena ao final do Pernambucano, novos reforços foram contratados, modificando boa parte do elenco, e conseguindo dar uma reviravolta na temporada se classificando na terceira colocação da fase de grupos e passando na segunda fase mantendo sua invencibilidade de 11 jogos.



Para a partida, a Patativa espera utilizar sua ótima campanha fora de casa para trazer um bom resultado para o Lacerdão, onde junto ao seu torcedor, pode buscar a classificação para as quartas. Dentro do Lacerdão, o Central não perde há cinco jogos e sofreu apenas um gol nesse tempo.



O Maranhão terminou a fase de grupos como o 4º colocado do grupo A2, com a 4ª melhor campanha dentro e fora de casa. Dos 16 classificados para as oitavas de final, o Galo está na última colocação dentro da classificação geral da Série D, com apenas 22 pontos somados.



A partida coloca frente a frente duas equipes que sonham em disputar a Série C em 2026, para isso, ainda precisam passar por essa fase e também disputar as quartas de final. A partida de ida acontece neste sábado (16), no Estádio Castelão, enquanto a volta será no domingo (24), no Lacerdão, em Caruaru. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.



FICHA DO JOGO



Possíveis escalações

Maranhão: Jean; Igor Nunes, Júlio Nascimento, Keven e André Radija; Dudu, Railson e Vagalume; Ryan; Rafael e Clessione. Técnico: Marcinho Guerreiro



Central: Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Hítalo e Eduardo; Diego Aragão, Moacir e Kauê ; Leozynho, Ruan e Jô Santos. Técnico: Leandro Sena.

Local: Estádio Castelão, em São Luís

Horário: 16h

Transmissão: Metrópoles

Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)

Assistente 1: Edevan de Oliveira Pereira (BA)

Assistente 2: Patrícia dos Reis do Nascimento (BA)

Quarto Árbitro: Ranilton Oliveira de Sousa (MA)

VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

