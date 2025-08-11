Central consegue efeito suspensivo e terá torcida no Lacerdão pelas oitavas de final da Série D
O Central se classificou contra o Lagarto e agora enfrenta o Maranhão, pelas oitavas de final da Série D
Publicado: 11/08/2025 às 11:23
Elenco do Central após classificação às oitavas da Série D (Reprodução/Redes Sociais/Central SC)
Após a classificação para as oitavas, a duvida se o duelo no Lacerdão teria torcida acabou. O Central conseguiu um efeito suspensivo de 30 dias para a punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que previa três partidas sem a presença de torcedores, jogando como mandante. por isso, o clube terá a presença dos torcedores alvinegros no jogo de volta das oitavas de final da Série D, no Lacerdão, em Caruaru.
O Central responde pela denúncia de ato racista no jogo contra o América-RN, válido pela terceira rodada da Série D. O órgão definiu que a Patativa teria que pagar uma multa de R$ 50 mil e ficar até três jogos sem torcida no Lacerdão.
De acordo com o presidente do Central, Sivaldo Oliveira, em entrevista ao Giro dos Esportes, a partida de volta das oitavas de final, contra o Maranhão, terá a presença da torcida alvinegra.
"Conseguimos, na última quinta-feira, um efeito suspensivo. No próximo jogo do Central, o público está garantido", afirmou Sivaldo Oliveira.
OITAVAS DE FINAL
A equipe do Central vai encarar o Maranhão nas oitavas de final, com o jogo de ida acontecendo, em São Luís na próxima semana e o da volta no Lacerdão, em Caruaru, dia 23 ou 24 de agosto.