Central consegue efeito suspensivo e terá torcida no Lacerdão pelas oitavas de final da Série D

O Central se classificou contra o Lagarto e agora enfrenta o Maranhão, pelas oitavas de final da Série D

Elenco do Central após classificação às oitavas da Série D (Reprodução/Redes Sociais/Central SC)

Após a classificação para as oitavas, a duvida se o duelo no Lacerdão teria torcida acabou. O Central conseguiu um efeito suspensivo de 30 dias para a punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que previa três partidas sem a presença de torcedores, jogando como mandante. por isso, o clube terá a presença dos torcedores alvinegros no jogo de volta das oitavas de final da Série D, no Lacerdão, em Caruaru.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o Central informou que na última semana, recorreu sobre a punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o clube. A punição realizada pelo STJD prevê uma multa de R$ 50 mil, três jogos com portões fechados e a obrigatoriedade de realizar uma campanha antirracista nas redes sociais oficiais do clube. Com os 30 dias conquistados pela Patativa, o clube terá mais tempo para conseguir provas e reverter o processo.

O Central responde pela denúncia de ato racista no jogo contra o América-RN, válido pela terceira rodada da Série D. O órgão definiu que a Patativa teria que pagar uma multa de R$ 50 mil e ficar até três jogos sem torcida no Lacerdão.

De acordo com o presidente do Central, Sivaldo Oliveira, em entrevista ao Giro dos Esportes, a partida de volta das oitavas de final, contra o Maranhão, terá a presença da torcida alvinegra.

"Conseguimos, na última quinta-feira, um efeito suspensivo. No próximo jogo do Central, o público está garantido", afirmou Sivaldo Oliveira.

OITAVAS DE FINAL

A equipe do Central vai encarar o Maranhão nas oitavas de final, com o jogo de ida acontecendo, em São Luís na próxima semana e o da volta no Lacerdão, em Caruaru, dia 23 ou 24 de agosto.