Após classificação para as oitavas da Série D, Central lança campanha para premiação de atletas

Central conseguiu se classificar para as oitavas de final da Série D, onde enfrentará o Maranhão

Lucas Valle L.V. Jorge

Publicado: 14/08/2025 às 17:01

Central lança campanha para premiação de atletas do clube/Divulgação/ Central

Em uma temporada de muitas emoções, o Central conseguiu se classificar para a 3ª fase da Série D de 2025. Agora, a Patativa enfrenta o Maranhão pelas oitavas de final da competição, onde quem se classificar, vai para as quartas de final, fase onde os clubes conquistam o acesso à Série C. Como recompensa ao empenho dos jogadores, o clube lançou em suas redes sociais uma campanha para torcedores contribuírem com uma bonificação para os atletas do time alvinegro.

No post, o Central chama a torcida para jogar junto com o clube, pedindo auxilio aos torcedores para doarem algum valor, que futuramente será revertido em uma premiação extra para os atletas alvinegros.

 

As partidas da oitavas de final entre Central e Maranhão já tem datas. O jogo de ida acontece neste sábado (16), no Estádio do Castelão, no Maranhão. Enquanto o jogo de volta será no domingo (24), no Lacerdão, em Caruaru.

