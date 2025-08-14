diariodepernambuco.com.br
Central e Maranhão será o primeiro jogo da história da Patativa com a presença do VAR

Os confrontos das oitavas de final entre Central e Maranhão acontecerão no sábado (16), em São Luís e no domingo (24), em Caruaru

Lucas Valle L.V. Jorge

Publicado: 14/08/2025 às 11:52

Caruaru, PE, 03/08/2025 - CENTRAL X LAGARTO - Na tarde deste domingo(03), a equipe do Central recebeu a equipe do Lagarto pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 no estádio Lacerdão. Jogador do Central, Lazarini (Rafael Vieira)

Central e Maranhão se enfrentam neste sábado (16), às 16h, pelas oitavas de final da Série D de 2025. A partida será histórica para o time de Caruaru, pois será o primeiro jogo em sua história que terá a utilização do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR). 

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu pela implementação do VAR nas oitavas de final da Série D, no final do mês de julho. A partida será a primeira na história do Central que terá a utilização da ferramente de vídeo. Quem comandará o VAR será o paulista, Douglas Marques das Flores. 

O primeiro confronto do Central pelas oitavas de final será jogando fora de casa, no Castelão, casa do Maranhão. Já o duelo de volta acontece no domingo (24), no Estádio Lacerdão, em Caruaru. Quem avançar do confronto vai disputar as quartas de final da competição, fase que define os quatro clubes que disputarão a Série C de 2026.

ARBITRAGEM COMPLETA DA PARTIDA

Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)
Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira (BA) e Patrícia dos Reis do Nascimento (BA)
VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

