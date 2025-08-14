Central e Maranhão será o primeiro jogo da história da Patativa com a presença do VAR
Os confrontos das oitavas de final entre Central e Maranhão acontecerão no sábado (16), em São Luís e no domingo (24), em Caruaru
Central e Maranhão se enfrentam neste sábado (16), às 16h, pelas oitavas de final da Série D de 2025. A partida será histórica para o time de Caruaru, pois será o primeiro jogo em sua história que terá a utilização do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR).
O primeiro confronto do Central pelas oitavas de final será jogando fora de casa, no Castelão, casa do Maranhão. Já o duelo de volta acontece no domingo (24), no Estádio Lacerdão, em Caruaru. Quem avançar do confronto vai disputar as quartas de final da competição, fase que define os quatro clubes que disputarão a Série C de 2026.
ARBITRAGEM COMPLETA DA PARTIDA
Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)
Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira (BA) e Patrícia dos Reis do Nascimento (BA)
VAR: Douglas Marques das Flores (SP)