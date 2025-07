Presidente da Fifa sobre a Copa do Mundo de Clubes: "Enorme sucesso"

Gianni Infantino esteve ao lado de grandes nomes da história do futebol (JUAN MABROMATA / AFP)

Presidente da Fifa, Gianni Infantino celebrou a realização da Copa do Mundo de Clubes neste sábado (12/7). Em coletiva de imprensa, o mandatário fez balanço sobre o novo formato da competição e classificou o torneio como um “sucesso”.



“Foi um enorme, enorme, enorme sucesso. E digo isso por diferentes pontos de vistas. Estou aqui com essas lendas incríveis. Eles fazem nosso coração bater. Tem muitas coisas positivas, alguns negativas. Teremos 500 milhões de pessoas assistindo à final”, declarou Infantino.

O preside da Fifa esteve ao lado de grandes nomes da história do futebol, como Kaká, Roberto Baggio e Stoichkov, para falar do Mundial. Ainda segundo Infantino, o torneio gerou uma receita equivalente a US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões), o que consolida a competição como a mais valiosa do mundo entre clubes de futebol.

“A Copa do Mundo de Clubes da Fifa foi um enorme sucesso. Geramos quase US$ 2 bilhões. Já é a competição de copa mais valiosa do mundo. Chelsea x PSG é uma final fantástica”, afirmou o presidente da Fifa.

