Técnico do Chelsea prevê duelo ofensivo contra o PSG na final da Copa de Clubes

Enzo Maresca, técnico do Chelsea (PAUL ELLIS / AFP)

O técnico do Chelsea, o italiano Enzo Maresca, disse nesta sexta-feira (11) que acredita que a final da Copa do Mundo de Clubes contra o Paris Saint-Germain daqui a dois dias será um jogo de muito futebol ofensivo.



"Nós gostamos de ficar com a bola, com certeza, e eles também. Eles gostam de pressionar em cima, nós fazemos o mesmo", declarou Maresca em entrevista coletiva no MetLife Stadium, em East Rutherford, palco da grande decisão.

"Acho que vai ser um jogo com poucos processos de passes, porque ambos gostam de pressionar. Tenho a sensação de que vai ser um jogo de atacar, atacar e atacar", acrescentou.

Maresca, de 45 anos, vai em busca de seu segundo título à frente do Chelsea, depois de vencer a Liga Conferência em maio, a primeira conquista do time londrino desde 2021.

"Nossa equipe merece toda a confiança dos torcedores, porque nesta temporada terminamos no Top 4 da Premier League, vencemos a Conference e estamos na final da Copa de Clubes", destacou.

"O PSG e seu técnico, Luis Enrique, são referência para todas as pessoas que amam o futebol, mas ao mesmo tempo temos o nosso estilo e mostramos nesta temporada como fazemos as coisas", acrescentou.

Por sua vez, o capitão dos 'Blues', Reece James, considerou que a final será de "alto nível".

"Eles são um dos times mais dominantes do mundo no momento, mas a final é um jogo único", disse o lateral.

"Todos os consideram como grandes favoritos. Eu já joguei muitas finais nas quais éramos favoritos e não saímos com a vitória. Então esse favoritismo não significa muito para mim", ressaltou. "Estamos nos preparando bem e vamos para ganhar".