Beto Lago: "Precisamos analisar os impactos do Mundial e buscar melhorias

Comemoração PSG (Ina Fassbender/AFP)

Negócio futebol

PSG e Chelsea fazem a final da Copa do Mundo de Clubes, neste domingo. Um torneio que entra de vez no calendário do futebol, trazendo novos rumos para o esporte. Por isso, precisamos analisar os impactos da competição e buscar melhorias que favoreçam os clubes e os atletas. Com o "negócio futebol" cada vez mais caro, a pressão sobre os dirigentes para financiar salários exorbitantes aumenta, gerando um ciclo vicioso que afeta diretamente o desempenho nas competições. Hoje, temos um calendário sobrecarregado, onde os clubes estão se adaptando a um número cada vez maior de torneios, o que resulta em menos tempo para preparação e recuperação dos jogadores. Enquanto os clubes europeus agora enfrentam essa realidade, os times brasileiros já estão calejados por uma rotina exaustiva, chegando a realizar 60, 70 ou até 80 partidas por temporada. A crescente bolha salarial, que não é contida pela CBF ou pelas ligas, coloca em evidência um sistema onde vence quem tem mais dinheiro, e os menos favorecidos simplesmente tentam sobreviver. Outra questão crítica a ser abordada são os gramados. A qualidade dos campos no Brasil deixa a desejar. Nos Estados Unidos, mesmo em condições climáticas adversas, o foco na manutenção dos locais de jogo foi evidente. Aqui, nos Brasileiros, Estaduais e Copas, enfrentamos campos em péssimas condições, resultando em partidas de baixa qualidade técnica e, consequentemente, provoca mais contusões, deixando atletas mais tempo no DM. Ou seja, o clube paga o salário do jogador que passa mais tempo fora dos gramados.

Aproveitar a força do Mundial

A CBF pode aproveitar a visibilidade do Mundial de Clubes para debater mudanças em vários pontos. Hoje, é possível competirmos com os grandes europeus? Embora exista um longo caminho a percorrer, podemos encurtar essa distância com investimentos adequados, incluindo inovações tecnológicas nas arbitragens (impedimento semiautomático e chips nas bolas). É só querer, Samir, sem influência política e com compromisso ao futebol.

Duelo PE x RN

O embate entre Pernambuco e Rio Grande do Norte se repete. No Arruda, o Santa Cruz recebe o homônimo, buscando manter a liderança e recuperar o bom desempenho. No returno, o aproveitamento é de apenas 33%. Vencer para melhorar a moral e os índices de rendimento. Por outro lado, o Central enfrentará o América/RN, na Arena das Dunas, onde um empate é válido, mas a equipe ainda sonha com o primeiro lugar no grupo. Vale lembrar que a última derrota da Patativa em Caruaru foi para o time potiguar, na terceira rodada do Brasileiro.

Para se manter no G8

O Náutico se desloca para enfrentar o Figueirense para não sair do G8. O Timbu ocupa atualmente a quinta posição, com 16 pontos, enquanto o Figueira está em 13º, com 13. Entre eles, outros sete times que esperam por um deslize para entrar na zona de classificação. O Timbu enfrentará um time que, apesar de ter uma defesa vulnerável, é capaz de marcar muitos gols. Que Hélio dos Anjos continue a motivar a equipe para trazer uma nova vitória, essencial para seguir firme nesta Série C.