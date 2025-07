Astro do Chelsea é dúvida no Mundial após morte de Diogo Jota. Entenda

Atacante Pedro Neto era amigo do jogador, que morreu em acidente de carro; Treinador não confirmou a presença do atleta na partida

Diogo Jota e Pedro Neto juntos no Wolverhampton (John Sibley / AFP)

O Chelsea pode ter um desfalque importante na partida contra o Palmeiras, nesta sexta-feira (4/7), às 22h, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O português Pedro Neto ficou abalado após a morte do amigo Diogo Jota, que faleceu nessa quinta (3/7), em um acidente de carro na Espanha.

Além de conterrâneos, Pedro e Diogo atuaram juntos no Wolverhampton, da Inglaterra, entre 2019 e 2020. Eles também eram companheiros na seleção de Portugal. Em entrevista coletiva, o treinador do Chelsea, Enzo Maresca, lamentou a morte de Diogo e apontou para a situação de seu atleta antes da partida.

“É um dia muito triste. Tenho até dificuldade para achar palavras. Envio todo o meu amor à família dele (Diogo Jota). O Pedro Neto está muito triste, provavelmente até mais do que triste. Jogar ou não será uma decisão inteiramente dele. Conversei com ele e vamos apoiá-lo em qualquer decisão que ele tomar. Qualquer uma delas será a correta. Não importa se ele vai estar no campo ou não amanhã”, declarou Maresca em entrevista coletiva.

