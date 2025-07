Fluminense e Al-Hilal protagonizam duelo de surpresas nas quartas do Mundial; veja onde assistir

Fluminense e Al Hilal se enfrentam pelas quartas de final do Mundial de Clubes (MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C. e CHANDAN KHANNA / AFP)

Fluminense e Al-Hilal fazem o confronto mais surpreendente das quartas de final do Mundial de Clubes nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), em Orlando. Em um torneio que ganhou os torcedores com duelos inusitados, a 'partida aleatória' da vez é valendo estar entre os quatro melhores da competição e a um passo da decisão. O confronto terá transmissão pela Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), Cazé TV (YouTube) e DAZN (Streaming).

Nenhum dos dois times classificou às oitavas em primeiro no seu grupo. O Fluminense ficou atrás do Borussia Dortmund, enquanto o Al-Hilal viu o Real Madrid ter a liderança. Depois, cada um tinha como adversário gigantes europeus e finalistas de liga dos Campeões recentes. A Inter de Milão é a atual vice, mesmo desempenho de 2022/23, quando perdeu justamente para o Manchester City.

O Fluminense de Renato Gaúcho montou uma defesa à la italiana para segurar a Internazionale. A estratégia não deve ser a mesma para o duelo contra o Al-Hilal, ainda que o time saudita tenha estrelas que ainda recentemente jogavam no nível mais alto do futebol mundial.

Isso porque Renato planejou o jogo contra a Inter para espelhar os italianos. O time saudita, embora tenha priorizado defender-se para ganhar do Manchester City por 4 a 3, não atua com três zagueiros. O Fluminense tende a retomar a formação que vinha utilizando.

"Minha filha passou no hotel para a gente sair para jantar e eu falei que não, que ia ver o jogo do nosso futuro adversário (Al-Hilal). Pensei bem no esquema que iríamos utilizar e, na minha cabeça, o melhor esquema seria o de três zagueiros, para espelhar o time deles", disse o treinador, revelando o lado estudioso após a vitória.

Ainda assim, o técnico destaca a capacidade que o Fluminense apresenta em saber a hora certa de ir ao ataque. "Meu time soube se defender, soube sofrer e na hora certa nós matamos o jogo. É uma equipe consciente do que fazer dentro de campo", avaliou.

Soteldo é uma peça que pode aparecer como novidade durante o jogo. O venezuelano, contratado pelo Fluminense poucos dias antes do começo do Mundial, ainda não estreou por causa de uma lesão muscular.

Renê, suspenso por dois cartões amarelos, esta fora. Nonato, Martinelli, Arias, Keno e o técnico Renato estão pendurados. Se algum deles for advertido com cartão, estará fora das semifinais Somente na próxima fase, os cartões são zerados para que uma eventual suspensão por dois amarelos não tire ninguém da decisão

AL-HILAL QUER COLOCAR FUTEBOL SAUDITA À PROVA

O Al-Hilal é mais um dos clubes sauditas que ganhou os holofotes a partir de contratações vindas da Europa, após investimento estatal. A principal foi a de Neymar, saindo do PSG. O brasileiro, porém, acumulou lesões e nunca foi um jogador essencial para a equipe, comandada até então por Jorge Jesus.

Nesta sexta-feira, Simone Inzaghi completa um mês no comando do time. O futebol apresentado pelo Al-Hilal vai além das cifras milionárias. E é coletivo, como foi na vitória sobre o Manchester City, até uma exausta prorrogação.

"Estou muito satisfeito com o trabalho da equipe e com o que o clube tem nos proporcionado. Foi por isso que quis participar do Mundial imediatamente. Eu queria respostas rápidas, e as tive", comemorou o treinador italiano.

A vitória sobre o City colocou o futebol saudita novamente no centro das atenções. Quem já atua no país há algumas temporadas enfatizou que o nível cresce. "Queríamos demonstrar que o Al-Hilal tem o talento e o poder para estar aqui", afirmou o zagueiro Koulibaly, ex-Napoli e Chelsea.

O ex-santista Marcos Leonardo divide a artilharia do Mundial com mais 12 jogadores, todos com três gols cada. Ele e Malcom, além de Renan Lodi, são os brasileiros protagonistas do Al-Hilal nesta era. O elenco ainda conta com Kaio César.

Os jogadores do Brasil na equipe carregam um legado iniciado por Rivellino, que foi para a Arábia Saudita em 1978, sob comando de Zagallo. Foram três temporadas até o craque se aposentar.

O sucesso do meia levou o clube a investir nos brasileiros. Desde então, foram três dezenas de jogadores do Pais escalados e 20 treinadores contratados. O primeiro foi Paulo Amaral, preparador físico da seleção campeã mundial em 1958 e que chegou a dirigir a Juventus da Itália.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X AL-HILAL

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Fuentes; Martinelli e Hércules; Canobbio, Nonato e Jhon Arias; Germán Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

AL-HILAL - Bono; João Cancelo, Al-Harbi, Koulibaly e Renan Lodi; Nasser Al-Dawsari, Ruben Neves e Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo e Kanno. Técnico: Simone Inzaghi.

ÁRBITRO - Danny Desmond Makkelie (HOL).

HORÁRIO - 16h (de Brasília).

LOCAL - Camping World, em Orlando, na Flórida.



ONDE ASSISTIR - Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), Cazé TV (YouTube) e DAZN (Streaming).