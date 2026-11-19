Clubes aprovaram por unanimidade o modelo de pontos corridos, com dez equipes

Troféu do Campeonato Pernambucano (Thiago Lemos/FPF)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) realizou, na tarde desta quinta-feira (19), o Conselho Técnico do Turno Frevo do Campeonato Pernambucano 2026/2027. O encontro aconteceu na sede da entidade, com representantes dos clubes participantes, e definiu o formato de disputa da próxima edição do Estadual.



Por unanimidade, as equipes aprovaram o modelo de pontos corridos, com dez times na competição. O campeonato está previsto para começar no dia 3 de janeiro e terminar em 13 de março.

Ao todo, serão 15 datas, quatro a mais do que as 11 destinadas aos estaduais no calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A competição pernambucana, inclusive, terá início antes mesmo da abertura da janela de registros da entidade nacional.

A CBF determinou que os campeonatos estaduais sejam disputados entre 10 de janeiro e 7 de março. Com o calendário próprio, o Pernambucano terá uma programação que começa uma semana antes do período estabelecido pela entidade.

Em contato com o Diario de Pernambuco, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, comentou a decisão de iniciar o campeonato em 3 de janeiro e destacou que a entidade seguirá o calendário aprovado pelos clubes.

Sete equipes já estão confirmadas no Turno Frevo: Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Maguary, Decisão e Vitória das Tabocas. As outras três vagas serão preenchidas pelos classificados do quadrangular final do Turno Forró, disputado por América, Central, Íbis e Petrolina. Ao fim dessa etapa, três dos quatro clubes avançam e se juntam aos demais participantes.

Como será a disputa do Turno Frevo?

Com dez equipes, a primeira fase será disputada em pontos corridos, com nove rodadas. Ao fim dessa etapa, os dois primeiros colocados garantem classificação direta para as semifinais.

As outras duas vagas serão definidas nas quartas de final, com confrontos entre o terceiro e o sexto colocados e entre o quarto e o quinto. Os duelos serão disputados em jogos de ida e volta.

As semifinais e a final também terão partidas de ida e volta. Em todas as etapas eliminatórias, a equipe de melhor campanha terá a vantagem de decidir o confronto em casa.

Número de rebaixados ainda será definido

O único ponto que não teve definição no Conselho Arbitral foi a quantidade de equipes rebaixadas ao fim do Campeonato Pernambucano. A FPF defende a queda de dois clubes, enquanto o presidente do Retrô, Laércio Guerra, apresentou uma proposta para que apenas uma equipe seja rebaixada.

O assunto será retomado em uma nova reunião, prevista para a próxima semana. Até lá, o regulamento ainda não terá uma definição sobre o número de clubes que deixarão a primeira divisão estadual.