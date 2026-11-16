Petrolina, América, Central e Íbis disputam o título da primeira etapa do Estadual e as três vagas restantes no Turno Frevo

Bola do Campeonato Pernambucano 2026/2027 (Rafael Vieira/FPF)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou, nesta segunda-feira (16), a tabela do quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano.

Petrolina, América, Central e Íbis disputam o título da primeira etapa do Estadual e as três vagas restantes no Turno Frevo. A fase decisiva será disputada em três rodadas, nos dias 21, 25 e 29 de novembro.

Petrolina e Central terão a vantagem de atuar duas vezes como mandantes. As equipes garantiram o benefício por terem encerrado a fase anterior com as duas melhores campanhas entre os participantes do quadrangular.

A primeira rodada será realizada no próximo sábado (21). Às 16h, o Petrolina recebe o América, no estádio Paulo Coelho, em Petrolina. Na sequência, às 17h, Central e Íbis se enfrentam no Lacerdão, em Caruaru.

Os confrontos da segunda rodada estão marcados para a quarta-feira (25), ambos às 16h.

A última rodada, no domingo (29), definirá o campeão do primeiro turno e os classificados para a segunda fase do Campeonato Pernambucano. Os jogos acontecerão também às 16h.

Ao término das três rodadas, a equipe que somar mais pontos conquistará o título do primeiro turno.

Além do campeão, os outros dois clubes mais bem colocados também avançam para o segundo turno da competição, o Turno Frevo. Náutico, Santa Cruz, Sport, Retrô, Maguary, Decisão e Vitória já estão garantidos nessa etapa.

Confira a tabela do quadrangular final:

1ª rodada – Sábado (21/11)

16h – Petrolina x América – Estádio Paulo Coelho, em Petrolina

17h – Central x Íbis – Estádio Lacerdão, em Caruaru

2ª rodada – Quarta (25/11)

16h – Petrolina x Íbis – Estádio Paulo Coelho, em Petrolina

16h – América x Central – Estádio dos Aflitos, no Recife

3ª rodada – Domingo (29/11)

16h – Íbis x América – Estádio dos Aflitos, no Recife

16h – Central x Petrolina – Estádio Lacerdão, em Caruaru