FPF divulga tabela do quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano
Petrolina, América, Central e Íbis disputam o título da primeira etapa do Estadual e as três vagas restantes no Turno Frevo
Publicado: 16/11/2026 às 20:11
Bola do Campeonato Pernambucano 2026/2027 (Rafael Vieira/FPF)
A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou, nesta segunda-feira (16), a tabela do quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano.
Petrolina, América, Central e Íbis disputam o título da primeira etapa do Estadual e as três vagas restantes no Turno Frevo. A fase decisiva será disputada em três rodadas, nos dias 21, 25 e 29 de novembro.
Petrolina e Central terão a vantagem de atuar duas vezes como mandantes. As equipes garantiram o benefício por terem encerrado a fase anterior com as duas melhores campanhas entre os participantes do quadrangular.
A primeira rodada será realizada no próximo sábado (21). Às 16h, o Petrolina recebe o América, no estádio Paulo Coelho, em Petrolina. Na sequência, às 17h, Central e Íbis se enfrentam no Lacerdão, em Caruaru.
Os confrontos da segunda rodada estão marcados para a quarta-feira (25), ambos às 16h.
A última rodada, no domingo (29), definirá o campeão do primeiro turno e os classificados para a segunda fase do Campeonato Pernambucano. Os jogos acontecerão também às 16h.
Ao término das três rodadas, a equipe que somar mais pontos conquistará o título do primeiro turno.
Além do campeão, os outros dois clubes mais bem colocados também avançam para o segundo turno da competição, o Turno Frevo. Náutico, Santa Cruz, Sport, Retrô, Maguary, Decisão e Vitória já estão garantidos nessa etapa.
Confira a tabela do quadrangular final:
1ª rodada – Sábado (21/11)
16h – Petrolina x América – Estádio Paulo Coelho, em Petrolina
17h – Central x Íbis – Estádio Lacerdão, em Caruaru
2ª rodada – Quarta (25/11)
16h – Petrolina x Íbis – Estádio Paulo Coelho, em Petrolina
16h – América x Central – Estádio dos Aflitos, no Recife
3ª rodada – Domingo (29/11)
16h – Íbis x América – Estádio dos Aflitos, no Recife
16h – Central x Petrolina – Estádio Lacerdão, em Caruaru