Em 22 de outubro de 1986, o Lacerdão registrou o maior público da história do Central para ver a vitória sobre o Flamengo

Relembre o dia em que o Central venceu o Flamengo de Bebeto no Lacerdão (Foto: Arcevo/DP)

O futebol pernambucano tem muitas histórias para contar e o mais comum é lembrar dos grandes feitos do Trio de Ferro. Mas Pernambuco não vive apenas de Leão, Cobra e Timbu e uma Patativa também pode ser rica de coisas para contar.

Na data 22 de outubro de 2026 se celebra os 40 anos do dia em que o Central de Caruaru vencia o todo-poderoso Flamengo em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro de 1986, na Capital do Forró, e fazendo a alegria da torcida da Patativa.

O dia do jogo

O campeonato é o mesmo até hoje, ou pelo menos tinha o mesmo nome. O Central, membro do grupo J, junto de clubes como Santa Cruz, Guarani, Grêmio, Fluminense, Vitória, Atlético-GO, Goiás e seu adversário, o Flamengo.

A Patativa tinha força no campeonato, pois já havia vencido o Leão da Barra anteriormente, mas sabia que um bom resultado de uma partida passada não entrava em campo contra o grande time do Flamengo.

Caruaru parecia estar em clima de festa, o Estádio Pedro Vitor Albuquerque, hoje o Lacerdão, com um público de 24.450 mil torcedores, divididos entre alvinegros e rubro-negros pelas arquibancadas.

Com um apoio espetacular, bandeiras tremulavam em meio aos torcedores, rolos de papel eram atirados ao gramado, faixas com nomes dos ídolos da época e muitos fogos de artifício. E o show das tribunas foi reproduzido pelos jogadores.



A partida

Em campo, o Central foi dominante, muito bem representada por Ronaldo, que abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, quando uma jogada ensaiada que partiu de um cruzamento certeiro na cabeça de Jorge Vinícius, que escorou para o artilheiro, que dominou e fuzilou a meta.

A Patativa não se guardou e, logo aos 20 minutos do segundo tempo, o Central vai ao ataque novamente. Em bela jogada de Serginho, que limpou dois marcadores e, como se estivesse cruzando com as mãos, colocou a bola na cabeça de Ronaldo, que novamente não teve pena do goleiro e ampliou para 2 x 0 o placar.

O Flamengo chegou a diminuir, com uma bela jogada de Vinícius, escapando dos marcadores e largando o pé na bola, diminuindo para 2 a 1. Mas de nada adiantava; com a partida já nos acréscimos, o Central venceu o campeão carioca e conquistou a vitória neste duelo pelo Campeonato Brasileiro — que levava o nome de 'Copa do Brasil' à época.

O Central conquistou aquela considerada por muitos a maior vitória da história do clube. O confronto é comentado até hoje pelas ruas da Captial do Forró, desde os mais velhos, que acompanharam a partida ou vivenciaram o clima de Caruaru, até os mais jovens, que cresceram ouvindo os familiares ou outras pessoas na rua falando sobre essa vitória.

Por ser o maior público do clube em sua história, o jogo também se tornou o maior orgulho da torcida.