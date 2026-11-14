América e Íbis avançam para o quadrangular decisivo do Turno Forró do Pernambucano

Mequinha e Pássaro Preto seguem na disputa pelas três últimas vagas no Segundo Turno do Estadual de 2027

Jogadores do América comemoram (Rafael Vieira/FPF)

América e Íbis garantiram classificação para o quadrangular decisivo do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/27. Neste sábado (14), as equipes venceram seus respectivos confrontos pelas quartas de final e seguem na disputa pelo título da primeira etapa do Estadual.

No Sesc de Goiana, o Íbis derrotou o Ipojuca por 2 a 1. Danilo e Mamedio marcaram os gols que garantiram a classificação do Pássaro Preto para a próxima fase.

Já nos Aflitos, o América também venceu pelo mesmo placar. Diante do Vera Cruz, o Mequinha saiu atrás após Carlos Neto abrir o marcador para o adversário, mas conseguiu a virada com gols de Renato Henrique e Gilvan, artilheiro da competição.

Domingo define os últimos classificados

As duas vagas restantes para o quadrangular decisivo serão definidas neste domingo (15), com mais dois confrontos pelas quartas de final.

Às 16h, Petrolina e Belo Jardim se enfrentam no estádio Paulo Coelho. Mais tarde, às 17h, Central e Ypiranga duelam no Lacerdão, em Caruaru.

Os quatro vencedores das quartas de final avançam para o quadrangular, que será disputado em turno único, com três partidas para cada equipe. Os dois melhores colocados da primeira fase terão a vantagem de realizar dois jogos como mandantes e apenas um como visitante.

Entenda a classificação para o segundo turno

Os três melhores colocados do quadrangular decisivo garantirão vaga no Segundo Turno do Campeonato Pernambucano de 2027.

Até o momento, sete equipes já estão classificadas para a segunda etapa do Estadual: Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Decisão, Maguary e Vitória.

Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão



