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PERNAMBUCANO

Ex-atacante do Sport, Hernane Brocador se torna auxiliar técnico do Facilnet, de Garanhuns

Aos 40 anos, ex-jogador passará por período de experiência no clube que disputa o Pernambucano

Ivan Mota

Publicado: 27/10/2026 às 12:09

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Hernane Brocador durante treino do Facilnet/Ian Souza/Facilnet

Hernane Brocador durante treino do Facilnet (Ian Souza/Facilnet)

O ex-atacante Hernane Brocador será o auxiliar técnico do Facilnet, de Garanhuns, contra o Afogados, nesta quarta-feira (28), às 20h, no Vianão, pela 3ª rodada do turno Forró do Campeonato Pernambucano de 2026.

Com passagem pelo Sport, o ex-jogador de 40 anos está passando por um período de experiência no clube que disputa, pela primeira vez, o Estadual.

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O objetivo é se preparar para uma possível carreira como treinador profissional no futuro.

Além do Leão da Ilha, o ex-centroavante acumulou passagens por outros grandes clubes brasileiros, como Flamengo, Bahia e Grêmio.

Passagem pelo Sport

Hernane defendeu a camisa do Rubro-Negro pernambucano pela primeira vez em 2015. Depois, retornou em 2018, quando seguiu até 2020.

Sua temporada de maior destaque foi em 2019, quando ajudou o Sport no acesso à Série A, tendo marcado 23 gols em 45 partidas, além de ter vencido o Pernambucano.

Facilnet lidera grupo

A equipe novata de Garanhuns lidera o Grupo A após duas rodadas disputadas na fase inicial do Campeonato Pernambucano 2026.

Com 100% de aproveitamento, venceu o Ferroviário do Cabo por 4 a 0 e o 1º de Maio por 2 a 1.

Campeonato Pernambucano , Facilnet , Hernane Brocador , Sport
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