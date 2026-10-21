Salgueiro reestreia no Campeonato Pernambucano após mais de três anos

Jogadores do Salgueiro em treinamento (Divulgação / Salgueiro)

O início da primeira fase do Campeonato Pernambucano conta diversas histórias, uma delas sendo a volta do Salgueiro para o estadual. Nesta quarta-feira (21), às 15h, no Estádio Paulo Coelho, o Carcará visita o 1.º de maio e faz sua primeira partida no campeonato desde o dia 8 de abril de 2023.

O Salgueiro também não poderá disputar partidas no Cornélio de Barros, até uma segunda ordem do Ministério Público de Pernambuco. Dizendo que o Carcará não pode vender ingressos e realizar partidas no espaço, treinos ou qualquer outro evento, mesmo que o presidente do clube, Claudinei Santos, diga que faltam apenas 5% das obras serem concluídas.

Detentor do único título estadual do sertão pernambucano, o Salgueiro ficou sem disputar o campeonato devido a problemas financeiros. O clube entrou em uma grande crise, chegando a declarar a desistência do pernambucano, como também deixou de jogar competições nacionais e regionais, como a Copa do Nordeste.

O Carcará do sertão

No dia 23 de maio de 1972, foi fundado o Atlético de Salgueiro, que atendia como um clube amador de futebol. Porém, o amadorismo só ficava no papel. Quase um ano após sua fundação, o Carcará já havia furado a bolha de ser um clube do interior e já acumulava dois confrontos contra equipes do Sudeste, uma era o Botafogo do Rio, que venceu a equipe pernambucana por um sonoro 6x1.



Como também chegou a fazer uma partida amistosa contra o Fluminense, clube que inspirou as cores e o escudo da equipe do sertão, e foi no Estádio Cornélio de Barros, o Salgueirão, que o Tricolor das Laranjeiras venceria o Carcará por 3x0.

Após esses confrontos, o Atlético de Salgueiro foi convidado pela Federação Pernambucana de Futebol a participar de duas competições: a primeira sendo a Copa Eraldo Gueiros, que era conhecida como a Copa do Interior de Clubes, e foi posteriormente convidado a participar da Taça Augusto Lucena, que nada mais era do que um torneio de integração feito para juntar os clubes do interior com os clubes da capital pernambucana.

Foi então que, devido ao desempenho do clube na Taça Augusto Lucena, os dirigentes do clube entenderam que o melhor seria encerrar qualquer tipo de atividade futebolística envolvendo a cidade de Salgueiro.

Salgueiro Atlético Clube



Refundado em 2005, e com o nome pelo qual todo bom pernambucano o conhece, o Salgueiro se tornou oficialmente um clube profissional e disputou a segunda divisão do campeonato estadual, conseguindo no mesmo ano o acesso à primeira divisão.

Depois dessa primeira participação, o clube entrou em uma sequência de jogar a segunda divisão e jogar a primeira, até que, em 2008, o Salgueiro conseguiu a 4.ª posição no campeonato e, junto disso, vem o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.





Reconhecimento nacional

O Carcará se manteve na Série C para o ano de 2009, e o mais especial viria em 2010, ano da promoção para a Série B do Campeonato Brasileiro. Algo que parecia impossível para um clube do sertão. A Série B de 2011 possuía três integrantes de Pernambuco: Sport, Náutico e Salgueiro. O Leão da Ilha e o Timbu conseguiram o acesso para a Série A, diferente do Carcará, que, ao final do ano, sentiu o gosto amargo do rebaixamento para a Série C.

Mas quis o destino que o Salgueiro Atlético Clube não ficasse preso apenas a uma modesta campanha de Série B. Posteriormente, em 2013, o Carcará faria história na Copa do Brasil, sendo o primeiro clube do interior de Pernambuco a chegar às oitavas de final da competição, eliminando clubes grandes e muito tradicionais do futebol brasileiro.

Na primeira fase, o Salgueiro eliminou o Boa Esporte, clube que já havia enfrentado na Série B de 2011. Na segunda, um adversário ainda mais forte, o Vitória. E contra o Leão da Barra veio mais um triunfo, e cravou sua vaga nas oitavas quando eliminou o Criciúma na terceira fase. E só foi parar no gigante, Internacional.

Glórias

Dentre todos os campeões do estadual, o Salgueiro se orgulha de ser o único time do sertão a conquistar o troféu, conquistando o título no ano de 2020. Na ocasião, o Carcará venceu o Santa Cruz nos pênaltis após empatar os dois jogos da final. Título que foi um grande marco para o futebol pernambucano, encerrando a hegemonia do trio de ferro na conquista do estadual, que não era quebrada desde 1944, quando o América conquistou a taça.

As portas se fecham novamente

O Salgueiro tinha tudo para disputar o Campeonato Pernambucano de 2024, porém, devido à falta de recursos financeiros, o clube optou por desistir de participar da edição. Na mesma época, o então presidente do Carcará, José Guilherme, disse que, devido à crise, o clube não conseguiria participar de competições estadual e nacionalmente, chegando a ficar de fora de competições como a Copa do Nordeste também. Em maio do mesmo ano, José Guilherme renunciou ao cargo e deixou para o atual presidente do Salgueiro, Claudinei Santos, assumir a equipe do sertão até o ano de 2028.

Carcará ou Fênix?

Após 3 anos e meio, o Salgueiro conseguiu voltar a disputar uma competição profissional. Durante o processo de retorno, o clube contou muito com a ajuda da prefeitura da cidade, precisou passar por uma reformulação completa na comissão e no elenco, além de obras no Cornélio Barros, estádio onde o Carcará atua.

E, depois de todo o esforço da cidade do sertão, o Salgueiro poderá disputar novamente um campeonato pernambucano profissional, mostrando a força da cidade para levantar o campeão do Sertão.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.