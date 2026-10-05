Treinador apresentou quadro de mal-estar no fim de semana, foi encaminhado para avaliação cardiológica em Caruaru, mas não resistiu

Morre Carlos Alberto Dias, técnico do Ypiranga-PE e ex-jogador da Seleção Brasileira (Divulgação/Ypiranga-PE)

Carlos Alberto Dias, técnico do Ypiranga, morreu nesta segunda-feira (5), aos 59 anos. A informação foi confirmada pelo clube de Santa Cruz do Capibaribe, que havia anunciado o treinador em julho para comandar a equipe no novo Campeonato Pernambucano.

Carlos Alberto apresentou um quadro de mal-estar ao longo do fim de semana e precisou receber atendimento médico em Santa Cruz do Capibaribe e, posteriormente, em Caruaru.

De acordo com a nota divulgada pelo clube, Carlos Alberto apresentou, no sábado (3), sintomas como fadiga, febre, vômitos e diarreia. Ele foi medicado e, diante da persistência dos sintomas, procurou a UPA de Santa Cruz do Capibaribe na manhã do domingo (4). Após apresentar melhora, o treinador foi liberado.

Na noite do domingo, porém, Carlos Alberto voltou a passar mal e apresentou dor no peito. Ele retornou à UPA por volta das 22h, foi avaliado e encaminhado ao Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, para uma avaliação cardiológica. O treinador não resistiu.

O clube informou ainda que permaneceu prestando assistência durante todo o período, acompanhando de perto a situação e se colocando à disposição para oferecer o suporte necessário ao treinador e aos familiares.

Carlos Alberto já tinha histórico de um procedimento cardiológico realizado aproximadamente dez meses atrás. Em janeiro deste ano, o treinador deixou o comando do Humaitá, do Acre, por questões de saúde.

Carlos Alberto vinha conduzindo a preparação da Máquina de Costura para o Estadual. Em setembro, o treinador iniciou os trabalhos com o elenco. O Ypiranga está no Grupo B e disputará o turno Forró da competição. A estreia está marcada para o dia 18 de outubro, um domingo, contra o Central, no Estádio Lacerdão, em Caruaru.

CARREIRA

Nascido em Brasília, em 5 de maio de 1967, Carlos Alberto Dias iniciou a carreira profissional no Matsubara, do Paraná. Como jogador, passou pelos quatro principais clubes do Rio de Janeiro, vestindo as camisas de Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense. Também atuou por Coritiba, Grêmio, Ceará e no futebol japonês.

Em 1992, Carlos Alberto foi convocado para a Seleção Brasileira e disputou dois amistosos com a Amarelinha. Após encerrar a carreira como jogador, iniciou a trajetória como treinador e trabalhou em clubes como Gama, Castanhal, Frei Paulistano, Guaporé e Humaitá, antes de assumir o Ypiranga.

Pelas redes sociais, o Botafogo também lamentou a morte do ex-jogador e prestou solidariedade aos familiares e amigos de Carlos Alberto Dias.

A Família Botafogo lamenta profundamente o falecimento de Carlos Alberto Dias, meio-campista marcado na história do Clube pelo gol do título carioca de 1990. Desejamos forças aos familiares, amigos de longa data e profissionais do Ypiranga-PE, clube em que Carlos Alberto exercia a função de treinador. Descanse em paz, craque. ???????? #BFR — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 5, 2026

Confira a nota de pesar na íntegra:

O Ypiranga lamenta profundamente o falecimento do seu treinador Carlos Alberto Dias, aos 59 anos, ocorrido nesta segunda-feira (05).

Carlos Alberto apresentou, no sábado, um quadro de fadiga, febre, vômitos e diarreia, sendo medicado. No domingo pela manhã, ele deu entrada na UPA de Santa Cruz do Capibaribe, por persistência dos sintomas, sendo medicado e, posteriormente, liberado após melhora dos sintomas.

Ainda na noite do domingo, por volta das 22h, o treinador voltou a se sentir mal com dor no peito (dor torácica) e retornou à UPA, sendo avaliado, e em seguida, encaminhado ao Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, para avaliação cardiológica, mas, infelizmente, não resistiu.

Durante todo o período, o Ypiranga esteve prestando assistência ao treinador e mantendo-se à disposição para oferecer todo o suporte necessário, acompanhando de perto a situação e dando o apoio possível a Carlos Alberto Dias.

Carlos Alberto já possuía histórico de procedimento cardiológico há aproximadamente 10 meses.

Neste momento de profunda dor, o Ypiranga se solidariza com seus familiares, amigos, atletas, comissão técnica e todos que tiveram a oportunidade de conviver com Carlos Alberto Dias.