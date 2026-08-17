Laércio Guerra reúne clubes para discutir futuro do Campeonato Pernambucano

Encontro promovido pelo presidente do Retrô reuniu representantes de 21 clubes e abordou o Campeonato Pernambucano em ano de eleição na FPF

Presidente do Retrô, Laércio Guerra. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O presidente do Retrô, Laércio Guerra, reuniu representantes de clubes envolvidos na próxima edição do Campeonato Pernambucano em um almoço realizado nesta segunda-feira (17). Ao todo, 37 clubes responderam ao convite feito pelo dirigente, enquanto 21 participaram do encontro.

Retrô apresenta projeto de estádio com capacidade para mais de 10 mil torcedores

Retrô apresenta projeto e define local de seu futuro estádio em Camaragibe

Mudança de perfil: Arena de Pernambuco recebe mais eventos do que jogos Veja também:

Procurado pela reportagem do Diario de Pernambuco, Laércio explicou que a iniciativa buscou reunir diferentes representantes do futebol estadual para confraternizar e discutir possíveis melhorias, sugestões e caminhos para o fortalecimento da competição e do próprio cenário pernambucano.

De acordo com o mandatário do Retrô, a reunião também ganhou importância por acontecer em meio ao processo eleitoral que definirá a próxima presidência da Federação Pernambucana de Futebol. Evandro Carvalho preside a entidade desde 2011 e, em 2022, foi reeleito com 85,2% dos votos válidos.

Segundo Laércio Guerra, o encontro teve como um dos objetivos aproximar os clubes e criar um ambiente de discussão sobre demandas e mudanças consideradas necessárias para o desenvolvimento do futebol no estado. Mesmo os clubes que não compareceram presencialmente deram retorno ao convite.

A próxima edição do Campeonato Pernambucano conta com uma proposta de novo formato apresentada pela Federação Pernambucana de Futebol, que prevê a unificação das divisões e três classificados para o segundo turno do Estadual, previsto para acontecer em janeiro.

Uma reunião do Conselho Arbitral para discutir o Campeonato Pernambucano está marcada para esta quinta-feira (20), na sede da FPF.