Laércio Guerra reúne clubes para discutir futuro do Campeonato Pernambucano
Encontro promovido pelo presidente do Retrô reuniu representantes de 21 clubes e abordou o Campeonato Pernambucano em ano de eleição na FPF
Publicado: 17/08/2026 às 19:08
Presidente do Retrô, Laércio Guerra. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
O presidente do Retrô, Laércio Guerra, reuniu representantes de clubes envolvidos na próxima edição do Campeonato Pernambucano em um almoço realizado nesta segunda-feira (17). Ao todo, 37 clubes responderam ao convite feito pelo dirigente, enquanto 21 participaram do encontro.
Procurado pela reportagem do Diario de Pernambuco, Laércio explicou que a iniciativa buscou reunir diferentes representantes do futebol estadual para confraternizar e discutir possíveis melhorias, sugestões e caminhos para o fortalecimento da competição e do próprio cenário pernambucano.
De acordo com o mandatário do Retrô, a reunião também ganhou importância por acontecer em meio ao processo eleitoral que definirá a próxima presidência da Federação Pernambucana de Futebol. Evandro Carvalho preside a entidade desde 2011 e, em 2022, foi reeleito com 85,2% dos votos válidos.
Segundo Laércio Guerra, o encontro teve como um dos objetivos aproximar os clubes e criar um ambiente de discussão sobre demandas e mudanças consideradas necessárias para o desenvolvimento do futebol no estado. Mesmo os clubes que não compareceram presencialmente deram retorno ao convite.
A próxima edição do Campeonato Pernambucano conta com uma proposta de novo formato apresentada pela Federação Pernambucana de Futebol, que prevê a unificação das divisões e três classificados para o segundo turno do Estadual, previsto para acontecer em janeiro.
Uma reunião do Conselho Arbitral para discutir o Campeonato Pernambucano está marcada para esta quinta-feira (20), na sede da FPF.