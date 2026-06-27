Retrô apresenta projeto e define local de seu futuro estádio em Camaragibe

Futuro estádio do Retrô (Reprodução)

O Retrô deu o primeiro passo oficial para a realização de um dos seus maiores objetivos institucionais: a construção de sua casa própria. A Fênix divulgou as primeiras imagens de seu novo estádio de futebol, que será erguido no centro de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

O projeto arquitetônico está sob a responsabilidade do escritório Jaime Portugal Arquitetura, conhecido por assinar empreendimentos modernos.

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Desde que se profissionalizou, em 2019, a Fênix de Camaragibe convive com a falta de um caldeirão particular. O clube vem mandando a grande maioria de seus jogos na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

No entanto, devido a choques de tabelas e indisponibilidade do estádio da Copa do Mundo, o Retrô precisou por diversas vezes alugar os estádios dos três grandes da capital, o Arruda (Santa Cruz), a Ilha do Retiro (Sport) e os Aflitos (Náutico).

Em nota oficial divulgada em suas redes sociais, a diretoria do clube celebrou o marco. "Hoje apresentamos o endereço onde um novo capítulo do Retrô Futebol Clube Brasil começará a ser construído. Um espaço que representará a nossa identidade, o nosso crescimento e a paixão de toda a torcida azul e amarela. O sonho está cada vez mais perto de se tornar realidade", escreveu.

Consolidação como potência local

A mudança para o centro de Camaragibe promete aproximar o clube da comunidade local e criar uma identidade territorial mais forte, consolidando o Retrô, que já possui um dos Centros de Treinamento mais modernos do país, como uma força emergente e autossuficiente no futebol nordestino.

O clube ainda não divulgou o cronograma oficial das obras, a capacidade prevista de público ou os valores estimados para o investimento, o que deve acontecer nas próximas fases do detalhamento do projeto.