Central e Maguary empataram os seus jogos no final de semana

No Frasqueirão, o Central ficou no 1 a 1 com o ABC. Já o Maguary acabou empatando em 0 a 0 com o América-RN, na Arena das Dunas

Jogadores do Maguary (Rafael Vieira/FPF)

Dois pernambucanos entraram em campo neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série D. E ambos empataram. Ontem, o Maguary foi até a Arena das Dunas e ficou no 0 a 0 com o América-RN. Com o resultado, o time de Bonito se manteve no G-4 do Grupo 8, com sete pontos e ocupando a quarta colocação. Os quatro primeiros de cada grupo se classificam para a próxima fase da Série D. O Maguary volta a campo no domingo, contra o América-RN.



No último sábado, quem esteve em campo foi o Central. que também jogou fora. A Patativa foi até o Frasqueirão e empatou em 1 a 1 com o ABC. O gol potiguar foi marcado aos 13 minutos do primeiro tempo, em cabeçada de Wellington Carvalho. O empate centralino veio no final da primeira etapa ainda, aos 40 minutos, com Caio Vinícius. O Central ocupa a terceira colocação do Grupo 8, com oito pontos. A Patativa volta a campo no domingo, contra o mesmo ABC, no Lacerdão.



Quem entra em campo hoje é o Retrô, que encara o Sergipe, ás 19h, na Arena de Pernambuco. A Fênix ocupa a quinta colocação, com quatro pontos, e precisa pontuar para tentar entrar na zona de classificação.