Sport vence confronto direto contra Ceará e pega elevador na Série B
Sport derrotou o Ceará neste domingo por 2 a 0 no Ceará, na Ilha do Retiro e assumiu a terceira colocação na competição, com 13 pontos
Publicado: 03/05/2026 às 19:59
Barletta fez o primeiro gol do Sport contra o Ceará (Rafael Vieira/DP)
O Sport pegou o elevador na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão engatou a segunda vitória seguida neste domingo, 2 a 0 no Ceará, na Ilha do Retiro pela 7ª rodada. Com o resultado, o Leão assumiu a terceira colocação na competição, com 13 pontos, apenas um a menos do que o líder Fortaleza, que tem 14. Já o Vozão para nono lugar, com 10 pontos.
A partida foi muito equilibrada e o Sport construiu sua vitória no segundo tempo. Os gols foram de Barletta, de pênalti, aos sete minutos; e com Madson, aos 25.
O Leão volta a campo na quarta-feira (06), contra o ASA, em jogo único pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Pela Série B, o próximo compromisso é sábado (09), contra a Ponte Preta em Campinas.
O JOGO
O técnico Márcio Goiano mexeu no meio de campo do Sport, com Zé Lucas como único volante e dois meias, Biel e Carlos de Pena. No Ceará, Mozart apostou na rapidez dos pontas Fernandinho e Melk.
O Leão começou com bom volume de jogo, principalmente pelo lado direito com Barletta, mas pecava no final das jogadas. E a primeira grande chance foi dos visitantes. Aos 16 minutos, Felipinho errou o passe na saída de bola, Lucca avançou e foi derrubado por Marcelo Ajul na entrada da área. Melk pegou a bola, driblou Thiago Couto, mas Felipinho evitou o gol, desviando para escanteio.
O jogo seguiu lá e cá, mas foi o Vozão que de novo se aproximou de movimentar o placar. Aos 36, após cobrança de escanteio, o zagueiro Eder desviou para o gol e a bola bateu na trave. No rebote, com o pé o goleiro Thiago Couto colocou para escanteio.
Defensivamente, o rubro-negro errava muitos passes no sistema defensivo. E só conseguiu uma boa oportunidade de gol aos 43, quando Zé Lucas achou lindo passe para De Pena, mas o uruguaio chutou para fora. Nos acréscimos, Matheus Araújo chegou a balançar a rede, mas estava impedido.
SEGUNDO TEMPO
Para a etapa complementar, o técnico Márcio Goiano promoveu a entrada de Marlon no lugar do apagado Clayson. E deu resultado de imediato. Marlon invadiu a área e foi empurrado por Fernando. Pênalti, que Barletta converteu aos sete minutos: Spor 1 a 0 Ceará.
O Vozão foi para cima em busca do empate e o técnico Mozart fez quatro mudanças de uma vez. Deixaram o gramado Fernando, Zanocelo, Matheus Araújo e Melk; entraram Sánchez, Juan Alano, Dieguinho e Pedro Henrique.
Porém, quem balançou a rede de novo foi o Leão. Aos 25, Marlon acertou lindo cruzamento para Madson cabecear com força: 2 a 0.
O Ceará tentou reagir, mas o Sport controlou bem o jogo e sacramentou mais uma vitória importante na Segundona.
FICHA DA PARTIDA - Sport 2 x 0 Ceará
SPORT: Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Ajul, Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel (Yago Felipe) e Carlos de Pena (Max); Barletta (Iury Castilho), Perotti e Clayson (Marlon). Técnico: Márcio Goiano.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Éder, Luiz Otávio e Fernando (Sánchez); Zanocelo (Juan Alano), Matheus Araújo (Dieguinho) Lucas Lima; Fernandinho (Giulio), Lucca e Melk (Pedro Henrique). Técnico: Mozart.
Local: Ilha do Retiro.
Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC).
Assistentes: Thiago Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC).
VAR: Rafael Traci (SC).
Gols: Barletta (7’/2º) e Madson (25’/2º).
Amarelos: Marcelo Ajul e Barletta (SPO); Bruno Ferreira, Lucca e Rafael Ramos (CEA)
Público: 15.655.
Renda: R$ 519.460,00.