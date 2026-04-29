Retrô x América-RN: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Nordeste
FÊnix entra em campo nesta quarta (29) e depende de vitória e saldo de gols para confirmar classificação no Grupo D
Publicado: 29/04/2026 às 08:00
Luiz Henrique Beserra, meio-campista do Retrô (Paulo Matheus/FPF)
O Retrô entra em campo nesta quarta-feira (29) diante do América-RN em um confronto decisivo pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida será disputada às 21h30, na Ilha do Retiro, e vale vaga nas quartas de final da competição.
A Fênix chega para o duelo ocupando a segunda colocação do grupo D, com sete pontos, mesma pontuação de ABC e Fortaleza. Além de fazer sua parte, tentando um triunfo sobre o América-RN, precisa levar a melhor aplicando um bom placar, para levar vantagem no saldo de gols.
Apesar da boa campanha no regional, o Retrô vem de derrota recente para o Decisão, por 3 a 2, pela Série D, em um jogo equilibrado. O resultado acendeu o alerta para a equipe de Camaragibe, que agora volta suas atenções para um compromisso considerado o mais importante da temporada até o momento.
Do outro lado, o América-RN chega pressionado. Na quarta posição do grupo, com cinco pontos, o Dragão precisa vencer e ainda torcer por combinações de resultados envolvendo seus concorrentes diretos para avançar de fase. O cenário exige uma postura ofensiva desde o início, o que tende a deixar o confronto ainda mais aberto.
FICHA DA PARTIDA
RETRÔ: Jefferson Paulino; David Junio, Dankler, Rayan Ribeiro (Wesley Junio) e Lucas Sampaio; Kadi, Kevin Rivas (Luiz Henrique Beserra) Radsley e Cauã Guerra; Fernandinho e Bruno Marques. Técnico: Jamesson Andrade.
AMÉRICA-RN: Rennan Bragança; Lucas Mendes, Lucas Rodrigues, Evandro e Guilherme Paraíba; Aruá (Judson), Carlos Coppetti, Anderson Taddei e Augusto Galvan; Cassiano (Matheus Régis) e Paulinho.
Local: Ilha do Retiro, no Recife
Horário: 21h30
Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)
Assistentes: Ledes Jose Coutinho Neto (BA) e Antonielson Jesus da Silva (BA)
Quarto Árbitro: Cesar Pereira Leite (PE)
Transmissão: Canal do Benja (YouTube)