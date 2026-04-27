Maguary oficializa saída do técnico Sued Lima após derrota para o Central na Série D

Sued Lima, técnico do Maguary ( Rafael Melo/FPF)

Sued Lima não é mais técnico do Maguary. A equipe de Bonito anunciou, nesta segunda-feira (27), a saída do treinador, em decisão tomada em comum acordo entre as partes. A queda de Sued veio após o revés por 2 a 0 para o Central, no último domingo (26), em casa, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

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O Maguary acumula agora duas vitórias e duas derrotas nas quatro primeiras rodadas do Brasileiro. Sued Lima esteve à frente do time de Bonito nas últimas três edições do Campeonato Pernambucano (2024, 2025 e 2026) e foi peça central em conquistas importantes. Sob seu comando, o clube alcançou classificações inéditas para a Série D e para a segunda fase da Copa do Brasil desta temporada.

Na nota oficial, a diretoria destacou o legado construído pelo treinador ao longo do trabalho. O profissional foi elogiado pelo comprometimento, dedicação e pela identidade implantada na equipe durante sua passagem.

O clube também desejou sucesso ao treinador nos próximos desafios, ressaltando a expectativa de continuidade na trajetória positiva da carreira. O Maguary ainda não definiu quem será o novo comandante para a continuidade da temporada.

A equipe pernambucana volta a campo na próxima rodada da Série D, quando enfrenta o América-RN, domingo (3), fora de casa.