Série D: Central vence o Maguary fora de casa; Decisão supera o Retrô em jogo movimentado

Jogadores do Central em comemoração de gol pela Série D (Rafael Melo / FPF)

Na tarde deste domingo (26), dois duelos pernambucanos agitaram a disputa da 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Em partida válida pelo Grupo A8, o Central venceu o Maguary, no Arthur Tavares de Melo, por 2 a 0. Pelo Grupo A9, o Decisão superou o Retrô por 3 a 2 em jogo movimentado, em Goiana.

Maguary 0 x 2 Central

A Patativa conquistou importante vitória em Bonito. Sem vencer nas duas primeiras rodadas, o Central conquistou o segundo triunfo consecutivo e chegou aos 7 pontos na tabela de classificação, ocupando a 3ª posição. Os gols dos visitantes foram marcados por Diego Aragão no primeiro tempo e Leozynho, nos acréscimos da etapa complementar.

O Maguary, por sua vez, estacionou nos 6 pontos com a derrota, ficando na 4ª posição da tabela, logo atrás do próprio Central. Essa foi a primeira derrota do Azulão de Bonito como mandante na competição, encerrando os 100% de aproveitamento nos dois primeiros jogos.

Decisão 3 x 2 Retrô

O resultado surpreendente da rodada ficou para o Grupo A9. O Decisão, que tinha apenas 1 ponto no campeonato, superou o Retrô por 3 a 2, em Goiana. Os três gols do Caboclinho foram marcados pelo artilheiro Túlio Eduardo, enquanto Radsley marcou os dois da Fênix.

A vitória recoloca o Decisão na disputa pelo G4, agora com 4 pontos conquistados, mas ainda na última posição do grupo. O Retrô amarga a 5ª posição com o revés, com os mesmos 4 pontos do seu algoz neste domingo.

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