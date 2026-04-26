Decisão x Retrô: onde assistir, horário e escalações pela 4ª rodada da Série D

A bola rola neste domingo (26), no Dionísio do Carmo, em Goiana

Decisão e Retrô se enfrentam pela 4ª rodada da Série D (Edgar Caetano/Decisão Goiana e Rafael Melo/FPF)

Decisão e Retrô se enfrentam neste domingo (26), às 16h, no Estádio José Dionísio do Carmo, pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Um duelo pernambucano de duas equipes que ainda buscam afirmação na competição e tentam se aproximar do G4 do Grupo A9. Os dois times ocupam as últimas posições da chave.

O Decisão aparece na lanterna, com apenas um ponto somado, enquanto o Retrô é o quinto colocado, com quatro pontos, ainda fora da zona de classificação. A vitória, portanto, é fundamental para ambos seguirem vivos na briga por uma vaga na próxima fase.

Mandante, o Decisão entra em campo pressionado. Sem vencer na competição, o Cacique acumula um empate e duas derrotas. Vem de um revés por 3 a diante do Serra Branca.

Do outro lado, o Retrô conquistou sua primeira vitória na rodada anterior, ao bater o Lagarto fora de casa. O resultado deu fôlego à equipe de Jamesson Andrade, que agora tenta engatar uma sequência positiva para entrar na zona de classificação.

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FICHA DA PARTIDA

DECISÃO: Harrisson; Gustavinho, Thiago Mina, Luiz Felipe e Didi; Barra, Clayton, Figueiredo e Gabriel Cardoso; Tiba (Ruan Carlos) e Túlio Eduardo. Técnico: Josué Gamma.

RETRÔ: Jefferson Paulino; Gustavo Oliveira (David Junio), Dankler, Rayan Ribeiro e Lucas Sampaio; Kadi, Kevin Rivas Radsley, Sillas e Cauã Guerra (Willian Lira); Bruno Marques. Técnico: Jamesson Andrade.

Local: Estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana

Horário: 16h

Arbitro: Jailton Moura Silva Filho (BA)



Assistentes: Fernando Antonio da Silva Junior (PE) e Priscilla Fernandes e Silva (PE)



Quarto Arbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)

Transmissão: TV FPF (YouTube)