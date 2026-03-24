Imperatriz-MA x Retrô: onde assistir, horário e escalações pela estreia na Copa do Nordeste
Confira onde assistir a estreia do Retrô na Copa do Nordeste
Publicado: 24/03/2026 às 08:44
Em 2026, o Retrô chegou a sua 4ª semifinal seguida do Pernambucano (Rafael Melo/ FPF)
Imperatriz-MA e Retrô se enfrentam nesta terça-feira (24), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2026. A partida será disputada no Estádio Frei Epifânio, no Maranhão, marcando a estreia histórica da equipe pernambucana nesta etapa da competição.
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A estreia acontece após um período de quase um mês sem jogos oficiais. O último compromisso foi a eliminação para o Uberlândia, pela Copa do Brasil, resultado que aumentou a pressão sobre o time comandado por Jamesson Andrade. O momento recente não é positivo para o clube, nos últimos cinco jogos, o Retrô soma uma vitória, um empate e três derrotas.
Uma das novidades da partida é a ausência do atacante Vagner Love, que não viajou com a delegação após publicar nas redes sociais a frase "o último capítulo", indicando sua aposentadoria dos gramados. O jogo que marcará a despedida oficial do jogador será contra o Ceará, no próximo sábado (28), às 17h.
Do outro lado, o Imperatriz tenta se recuperar dentro da temporada. Sob o comando de Silvio Criciúma, o Cavalo de Aço também apresenta um desempenho irregular, com uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas. O último compromisso terminou em derrota por 3 a 0 para o Amazonas.
O clube maranhense volta a disputar a Copa do Nordeste após ausência desde 2020, quando terminou na penúltima colocação do seu grupo.
Qual o horário de Imperatriz-MA x Retrô?
A partida entre Imperatriz-MA e Retrô será disputada nesta terça-feira (24), às 19h (horário de Brasília).
Onde assistir Imperatriz-MA x Retrô ao vivo?
O jogo terá transmissão exclusiva pelo Youtube, no canal do Benja.
Prováveis Escalações
Imperatriz-MA: Júnior Conceição; Ceará, Tonny Taperaçu, João Victor e Wyldson; Gleidson, Bigobel, Sebastião Doda, Josimar Doda; Wendel e Anderson. Técnico: Marlon Cutrim
Retrô: Paulo Ricardo, Wesley Junio, Dankler, Rayan Ribeiro, Luiz Henrique; Murilo, Gustavo Oliveira, Luiz Henrique e Radsley; Diego Matos e Ericson. Técnico: Jamesson Andrade