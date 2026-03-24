Sport x Jacuipense: onde assistir, horário e escalações pela estreia na Copa do Nordeste

Time do Sport reunido em jogo contra o Náutico, na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/ Sport)

O Sport inicia, nesta terça-feira (24), sua caminhada na Copa do Nordeste 2026. Diante do Jacuipense, às 21h30, na Ilha do Retiro, o Leão estreia na competição regional cercado por expectativas e também por pressão, em um momento de questionamentos sobre o desempenho da equipe. Não à toa, o técnico Roger Silva foi demitido na véspera da partida. O auxiliar da casa, Márcio Goiano, comanda o time no banco de reservas.

O clube da Praça da Bandeira está no Grupo C, ao lado de Ceará, América-RN, Imperatriz e Ferroviário. Os adversários na primeira fase serão as equipes do Grupo D.

A partida marca uma oportunidade imediata de resposta após o empate sem gols diante do Cuiabá, na estreia da Série B. O rendimento abaixo do esperado e a baixa produção ofensiva ampliaram as cobranças sobre o técnico Roger Silva, que acabou demitido do cargo na última segunda-feira (23).

Jogando diante da torcida, o Sport aposta no fator Ilha do Retiro para tentar retomar a confiança após a saída do comando técnico. Já o Jacuipense vem de uma histórica classificação na Copa do Brasil. Na última quarta-feira (18), o clube baiano superou o Novorizontino nos pênaltis e carimbou vaga na quinta fase do torneio nacional.

SPORT

O momento rubro-negro não é bom. Nos últimos três jogos, o Sport soma dois empates e uma derrota, cenário que acende o alerta para a sequência da temporada. Jogando em casa, a necessidade, na estreia da Copa do Nordeste, é impor o ritmo desde os primeiros minutos.

Porém, o Leão vai contar com um grande desfalque na escalação. O volante Zé Lucas se apresentou à Seleção Brasileira sub-20 para a disputa de dois amistosos contra o Paraguai e não está à disposição contra a Jacuipense. Ele também perderá o duelo contra o ABC, no próximo domingo (29), no Frasqueirão, também pelo Nordestão.

Pedro Martins pode ser novidade entre os relacionados. O volante vinha em processo de transição. Já Barletta, Marcelo Benevenuto e Marcelo Ajul ainda devem ficar de fora do confronto, entregues ao departamento médico.

O diretor de futebol rubro-negro, Lucas Ventura, destacou a preparação da equipe para o jogo pelo torneio regional e confirmou o auxiliar Márcio Goiano como técnico interino para o duelo.



“Estivemos no CT, juntamente com o restante da diretoria, para reforçarmos o trabalho do professor Márcio (Goiano), ele que vai levar o time a campo. Acreditamos que o trabalho que foi iniciado vai permanecer. Estivemos com os atletas, o ambiente é o melhor possível e todos confiantes em uma boa apresentação”, disse o diretor.



O Sport também carrega a responsabilidade de voltar a conquistar a competição, algo que não acontece desde 2014. Na temporada passada, o Leão chegou até as quartas de final, mas acabou eliminado pelo Ceará, nos pênaltis, justamente na Ilha do Retiro.

JACUIPENSE

Só por ter batido o Novorizontino e avançado à quinta fase na Copa do Brasil, o Jacuipense garantiu mais R$ 2 milhões em seus cofres. Ao todo, o Leão do Sisal já soma R$ 4.850.000 em premiações na atual edição do torneio mata-mata e agora está entre os 32 melhores times do país.

Nesta temporada, o Jacuipense já superou Ceilândia, Santa Catarina e Novorizontino. Em 2026, o Leão Grená tem calendário cheio: após a participação no Campeonato Baiano e a atual campanha na quinta fase da Copa do Brasil, a equipe ainda terá pela frente a estreia na Copa do Nordeste e, em abril, disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

Um dos grandes destaques do time é o goleiro Marcelo, pegador de pênaltis e destaque do clube na Copa do Brasil.

FICHA DA PARTIDA

Sport: Thiago Couto; Augusto Pucci, Zé Marcos, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Gabriel, Yago Felipe e Carlos de Pena (Pedro Martins); Iury Castilho, Gustavo Maia (Clayson) e Zé Roberto. Técnico: Márcio Goiano.

Jacuipense: Marcelo; Railon, Talisca e Weverton; Hugo Moura, William, Vinícius Amaral, Thiago e Vicente Junio; Thiaguinho e Pedro Henrique. Técnico: Rodrigo Ribeiro.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h30

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Maxwell Rocha Silva (AL) e Maria De Fatima Mendonca Da Trindade (AL)

Quarto Árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo (AL)

Transmissão: SBT (TV aberta) e Sportynet (TV fechada)