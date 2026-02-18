Maguary vence o Laguna na estreia na Copa do Brasil e enfrentará o Fortaleza na segunda fase
O Azulão conquista classificação inédita na Copa do Brasil e embolsa mais de R$ 1 milhão
Publicado: 18/02/2026 às 18:39
Equipe do Maguary em partida da Copa do Brasil 2026 (Rafael Melo/FPF)
O Maguary escreveu um capítulo inédito em sua história na tarde desta quarta-feira (18). Em sua primeira participação na Copa do Brasil, o Azulão venceu o Laguna SAF por 1 a 0, no Estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito, e garantiu classificação histórica à segunda fase da competição nacional.
Jogando em casa e empurrado pela torcida, o Maguary foi superior ao longo da partida e construiu o resultado com gol de Júlio César, em cobrança de pênalti, ainda na primeira etapa. Além de avançar na competição nacional, a vitória também representa um enorme reforço financeiro.
Com o resultado, o Maguary recebe mais R$ 830 mil em premiação, além dos R$ 400 mil assegurados pela participação na primeira fase. O valor é crucial para o Azulão na sequência da temporada rumo à Série D.
Agora, o time pernambucano terá pela frente o Fortaleza, na próxima terça-feira (24), às 21h30, na Arena Castelão, válido pela 2ª fase da Copa do Brasil.
O JOGO
O Maguary iniciou a partida pressionando e com maior volume ofensivo. Explorando a movimentação de Marquinhos, o Azulão conseguiu levar perigo contra a defesa do Laguna.
A equipe potiguar apostava principalmente nas bolas alçadas à área. Aos 28 minutos, quase abriu o placar em um cruzamento perigoso que levou susto ao goleiro Bruno Lopes.
A resposta do Maguary veio. Aos 35 minutos, após jogada trabalhada no ataque do clube de Bonito, o Laguna cometeu falta dentro da área. O árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Júlio César foi frio. Deslocou o goleiro e bateu com categoria, abrindo o placar para o Azulão.
A equipe pernambucana seguiu dominante e quase ampliou antes do intervalo. Na reta final da primeira etapa, Italo finalizou com desvio na defesa, e a bola foi na trave.
SEGUNDO TEMPO
A etapa complementar começou com um susto. Logo aos seis minutos, o atacante Euller, do Laguna, sofreu um choque de cabeça e caiu desacordado no gramado. Após atendimento médico, o jogador recuperou a consciência e seguiu na partida.
Com o resultado necessário para avançar, o Maguary passou a buscar mais o controle da partida. As chances do Azulão foram nos contra-ataques. Teve duas chances de chegar ao segundo gol: com ítalo e Chico, esse que teve gol anulado por impedimento.
Aos 44 minutos, veio a principal oportunidade do Laguna empatar e levar o jogo para os pênaltis. Enrique Morán, com liberdade, recebeu e emendou finalização. Bruno foi buscar e evitou e evitou o gol de empate da equipe potiguar.
FICHA DA PARTIDA
MAGUARY: Bruno; Eduardo Ribeiro, Maurício, Eduardo Guedes e Fontes (Rychelmy); Bruno Vinícius, Ítalo e Iago Felipe (Jalysson); Júlio César (Chico), Kanu e Marquinhos (Verdún). Técnico: Sued Lima.
LAGUNA: Dã Moroni; Ifeanyi, Adalberto e Victor Jacaré (Gustavinho); Choco, Everton Luiz (Breninho), Ferrugem (Enrique Morán), Erivélton e Mateus; João Andrade e Euller. Técnico: Gustavo Nabinger.
Local: Estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito
Horário: 16h30
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
Assistentes: Luís Filipe Goncalves Corrêa (PB) e Rafael Guedes de Lima (PB)
4º Árbitro: Anderson Luis Marques (PE)
Gol: Júlio Cesar (37/1T)
Cartões amarelos: Bruno Vinícius, Ítalo (Maguary); Adalberto, Erivélton (Laguna)
Público: 746 torcedores
Renda: 9.660,00