Jejum histórico: Santa Cruz não vence o Náutico nos Aflitos há quase 13 anos

Natan, meia do Santa Cruz (Divulgação/SCFC)

O Santa Cruz entra em campo neste domingo (22) carregando um incômodo que já dura quase 13 anos: a equipe não vence o Náutico no Estádio dos Aflitos desde março de 2013. O Clássico das Emoções válido pela semifinal do Campeonato Pernambucano recoloca frente a frente dois rivais históricos, mas também expõe um tabu que a Cobra Coral tenta encerrar.

A última vitória tricolor nos Aflitos aconteceu em 31 de março de 2013, quando o Santa Cruz fez 2 a 0, com gols marcados por Natan e Denis Marques. De lá para cá, o Tricolor do Arruda acumulou frustrações atuando na casa alvirrubra, sem conseguir repetir o desempenho daquele confronto.

Desde o confronto de 2013, o Santa Cruz conseguiu superar o Náutico em outras quatro ocasiões pelo Campeonato Pernambucano, em 2014, 2015, 2016 e 2017, mas todas as vitórias como visitante ocorreram na Arena de Pernambuco, mantendo o tabu nos Aflitos intacto.

O cenário atual aumenta o peso da missão. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois gols para avançar diretamente à final. Já o Náutico joga pelo empate diante de sua torcida.

Além da vaga na decisão do Estadual, o Clássico das Emoções também vale classificação para a Copa do Nordeste de 2027, tornando o duelo ainda mais decisivo.