Maguary enfrenta o Laguna-RN na 1ª fase da Copa do Brasil 2026

Furtado e Iago Pereira em ação pelo Maguary (Rafael Melo/FPF)

O Maguary já conhece seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil 2026. O Azulão de Bonito vai encarar o Laguna-RN em duelo eliminatório que integra um dos 14 confrontos da etapa inicial da principal competição mata-mata do futebol nacional.

O sorteio que definirá os mandos de campo, além do chaveamento da segunda e terceira fases, será realizado nesta quarta-feira (28), às 15h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV.

A definição do mando é fundamental, já que os jogos da primeira fase acontecem em partida única, conforme prevê o Regulamento Específico da Competição. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. As partidas estão programadas para os dias 18 e 19 de fevereiro, reunindo os 28 clubes piores colocados no Ranking Nacional da CBF, que brigam por classificação à segunda fase.

O Azulão

Vivendo um momento histórico, o Maguary celebra a participação na Copa do Brasil. Em 2025, o clube terminou a primeira fase do Campeonato Pernambucano na segunda colocação, alcançou as semifinais do Estadual e garantiu, de forma inédita, vaga tanto na Série D do Campeonato Brasileiro quanto na competição nacional de mata-mata.

Na atual edição do Pernambucano, o Maguary ocupa a sexta posição, com cinco pontos conquistados em cinco partidas, somando uma vitória, dois empates e duas derrotas. A equipe busca ganhar regularidade na reta decisiva da primeira fase e vê na Copa do Brasil uma oportunidade de projeção nacional e fortalecimento esportivo e financeiro.

O adversário

Do outro lado, o adversário será o Laguna SAF, clube potiguar fundado em abril de 2022 e que se destaca por ser o primeiro clube vegano das Américas. O time também está confirmado na Série D de 2026 e atualmente ocupa a sexta colocação do Campeonato Potiguar, com uma vitória e três derrotas. Na última temporada, terminou a primeira fase do Estadual em terceiro lugar e chegou até as semifinais, sendo eliminado pelo ABC.