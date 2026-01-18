Tudo igual! Retrô sai na frente, mas cede empate ao Maguary no fim da partida
Maguary e Retrô empatam em jogo movimentado no Arthur Tavares
Publicado: 18/01/2026 às 17:26
Radsley, meia do Retrô (Divulgação/Retrô)
Maguary e Retrô ficaram no empate por 1 a 1 na tarde deste domingo (18), no estádio Arthur Tavares, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. O jogo foi movimentado e marcado por intensidade, gols de bola aérea e uma expulsão que influenciou o andamento do confronto.
Com superioridade numérica, o Maguary passou a pressionar no segundo tempo e criou diversas oportunidades, mas encontrou dificuldades na finalização. O gol de empate saiu apenas aos 44 minutos da etapa final, quando Matheus Silva cobrou falta na área e Maycon Félix desviou de cabeça, decretando o placar final.
Com o resultado, o Retrô chegou aos quatro pontos e assumiu a terceira colocação na tabela, mantendo-se na disputa por uma vaga direta na semifinal. O Maguary, que segue sem vencer, soma dois pontos em três partidas e ocupa a penúltima posição. Na próxima rodada, o Retrô enfrenta o Santa Cruz na quarta-feira (21), às 21h, na Arena Pernambuco. No mesmo dia, o Maguary mede forças com o Vitória-PE, às 16h, também na Arena Pernambuco.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão