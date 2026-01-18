Tudo igual! Retrô sai na frente, mas cede empate ao Maguary no fim da partida

Radsley, meia do Retrô (Divulgação/Retrô)

Maguary e Retrô ficaram no empate por 1 a 1 na tarde deste domingo (18), no estádio Arthur Tavares, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. O jogo foi movimentado e marcado por intensidade, gols de bola aérea e uma expulsão que influenciou o andamento do confronto.

A Fênix de Camaragibe abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Douglas Santos, o zagueiro Dankler subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou para o fundo das redes. Apesar do bom início, o Retrô teve um revés ainda na etapa inicial: Dankler recebeu dois cartões amarelos em um intervalo de oito minutos e acabou expulso.

Com superioridade numérica, o Maguary passou a pressionar no segundo tempo e criou diversas oportunidades, mas encontrou dificuldades na finalização. O gol de empate saiu apenas aos 44 minutos da etapa final, quando Matheus Silva cobrou falta na área e Maycon Félix desviou de cabeça, decretando o placar final.

Com o resultado, o Retrô chegou aos quatro pontos e assumiu a terceira colocação na tabela, mantendo-se na disputa por uma vaga direta na semifinal. O Maguary, que segue sem vencer, soma dois pontos em três partidas e ocupa a penúltima posição. Na próxima rodada, o Retrô enfrenta o Santa Cruz na quarta-feira (21), às 21h, na Arena Pernambuco. No mesmo dia, o Maguary mede forças com o Vitória-PE, às 16h, também na Arena Pernambuco.

