FPF confirma partida entre Decisão e Jaguar no Sesc Goiana

O confronto entre os clubes do interior de Pernambuco acontece neste sábado (17), às 16h

Time titular do Decisão contra o Náutico (Rafael Melo/ FPF)

Decisão e Jaguar se enfrentam no próximo sábado (17), em partida válida pela 3ª rodada do Pernambucano de 2026. O confronto estava com local indefinido devido à falta de liberação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), mas a entidade confirmou a realização do jogo no Estádio José Dionísio do Carmo, o Sesc Goiana.

Recentemente, no confronto contra o Náutico, o time de Goiana precisou realocar a partida, que inicialmente seria disputada no Estádio José Dionísio do Carmo, para a Arena de Pernambuco. A mudança ocorreu porque o estádio não apresentava, naquele momento, condições adequadas para sediar o jogo.

O Estádio José Dionísio do Carmo não era a casa do Decisão até a atual temporada. Isso se deve ao fato de o clube ter se transferido para Sertânia em 2010, antes da inauguração do estádio (2013). Com o retorno a Goiana, o Falcão do Agreste passará a mandar suas partidas no estádio.

O Sesc Goiana nunca havia recebido jogos do Campeonato Pernambucano, já que não contava com clubes em competições oficiais. Agora, com o retorno do Decisão, o estádio, que tem capacidade para 6.100 torcedores, recebe sua primeira partida oficial pelo Estadual.

A partida entre Decisão e Jaguar acontece neste sábado (17), às 16h, com transmissão ao vivo pela TV FPF, no Youtube.