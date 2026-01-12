A pedido do Decisão, FPF altera jogo contra o Náutico para Arena de Pernambuco

A partida desta quarta-feira (14) estava originalmente marcada para o José Dionísio do Carmo, em Goiana

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. (Rafael Vieira)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) anunciou nesta segunda-feira (12) uma mudança no local da partida entre Decisão e Náutico, marcada para esta quarta-feira (14). A pedido do clube mandante, o duelo foi passado para a Arena de Pernambuco e ocorrerá às 17h, uma hora após o horário anteriormente previsto.

Originalmente marcado para o estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana, a partida foi alterada para a Arena devido ao estádio não atender aos requisitos técnicos necessários para a realização do jogo.

O Timbu e o Cacique se encontram nesta quarta-feira por confronto válido pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano de 2026. O Náutico chega ao duelo após vencer o Maguary por 2 a 0 na estreia. O Decisão, por sua vez, busca reabilitação após perder por 3 a 0 para o Santa Cruz na 1ª rodada.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.