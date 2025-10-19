Definidas as semifinais da Série A2 do Pernambucano 2025; veja classificados e confrontos

Vitória, América, Caruaru City e Centro Limoeirense seguem na briga pelo título e acesso à elite estadual

Caruaru City venceu o Águia e avançou para o mata-mata da Série A2 (Rafael Vieira/FPF)

Estão definidos os confrontos das semifinais do Campeonato Pernambucano Série A2 de 2025. Após a conclusão da última rodada da fase de grupos neste sábado (18), as quatro equipes classificadas já sabem quem enfrentarão na disputa por uma vaga na grande final e, principalmente, pelo acesso à elite do futebol estadual em 2026.

Os duelos decisivos serão realizados em jogo único, no próximo fim de semana, com sede na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgará a tabela com dias e horários nesta segunda-feira (20).

As semifinais colocam frente a frente Vitória x Centro Limoeirense e América x Caruaru City.

Vitória e Caruaru City garantem vagas pelo Grupo A

Em Santa Cruz do Capibaribe, o Vitória confirmou a liderança do Grupo A ao vencer o Ypiranga por 2 a 1 no Estádio Limeirão. Os gols do Tricolor das Tabocas foram marcados por Escuro e Daniel Bahia, enquanto Luan Sergipe descontou para os donos da casa. Com o resultado, o Vitória chegou a 13 pontos, mesma pontuação do Caruaru City, mas com vantagem no saldo de gols.

O Caruaru City também fez sua parte e venceu o Águia por 2 a 1, no Estádio Antônio Inácio, em Caruaru. Os gols do Leopardo foram anotados por Jair, aos 23 minutos da primeira etapa, e Jefferson, aos 41 do segundo tempo. Wellington marcou para o Águia, que deu adeus à competição.

América domina Grupo B; Centro Limoeirense avança em segundo

Com uma campanha sólida, o América encerrou a fase de grupos com folga na liderança do Grupo B, somando 22 pontos. O Centro Limoeirense, com 11 pontos, ficou com a segunda vaga do grupo, deixando para trás Vera Cruz e Ipojuca, que empataram em 2 a 2 na última rodada.

Arena de Pernambuco será palco das decisões

A reta final da Série A2 terá como palco a Arena de Pernambuco, um dos principais estádios do estado, e contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial da FPF no YouTube. Assim como nas fases anteriores, os jogos contarão com o auxílio do árbitro de vídeo (VAR), ferramenta confirmada antes do início da competição.

