Maguary e Central comemoram vagas em campeonatos nacionais após alterações da CBF

Maguary e Central garantiram vagas na Copa do Brasil e Série D, respectivamente

Lucas Valle

Publicado: 02/10/2025 às 11:49

A CBF anunciou modificações nos formatos e calendários do Futebol Brasileiro/Rafael Ribeiro/ CBF

Na última quarta-feira (01), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou modificações nos formatos e calendários das competições nacionais. Com as mudanças, a quantidade de times participantes das Séries C e D, além da Copa do Brasil foi ampliada. Devido ao aumento, Central e Maguary conseguiram as classificações para a quarta divisão e para a Copa do Brasil, respectivamente.

O Maguary que já estava classificado para à Série D e para o Campeonato Pernambucano, não estava presente na lista da Copa do Brasil do próximo ano. Porém, com o aumento de 92 para 126 participantes em 2026, o Azulão de Bonito terá mais uma competição nacional para disputar. Após o anúncio da CBF, o clube foi em suas redes sociais aplaudir a decisão da CBF e comemorar a conquista.

Já o Central conseguiu a classificação para a Série D de 2026, devido ao aumento 64 para 96 participantes na Série D. Agora, a Patativa disputará a quarta divisão do Brasileirão e à Série A2 do Pernambucano. Assim como o Maguary, o alvinegro foi as suas redes sociais prestigiar a decisão da CBF e comemorar a classificação para a divisão nacional. 

Em 2026, Pernambuco terá sete times em campeonatos nacionais.

Série A ou B - Sport
Série B ou C - Náutico
Série C - Santa Cruz
Série D - Central, Maguary, Retrô e Decisão.

