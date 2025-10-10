Com campanha impecável no Estadual, Gabriel Lisboa vê Retrô pronto na Copa Atlântico
O treinador destacou a confiança no grupo e a relevância da competição para o desenvolvimento dos atletas
Publicado: 10/10/2025 às 10:35
Gabriel Lisboa, técnico do Retrô ( Divulgação / Retrô FC)
O Retrô segue vivendo um grande momento em suas categorias de base. Nesta sexta-feira (10), a equipe Sub-20 comandada pelo técnico Gabriel Lisboa estreia na Copa Atlântico Sub-20, torneio de alto nível que reúne alguns dos principais clubes do país e de fora dele. O treinador destacou a confiança no grupo e a relevância da competição para o desenvolvimento dos atletas.
Além de exaltar o prestígio do torneio, Gabriel reforçou o impacto formativo da Copa Atlântico.“É uma competição que tem uma grande relevância na formação dos nossos atletas, devido ao nível de competitividade e complexidade dos jogos”, explicou.
Se a expectativa é grande para a Copa Atlântico, o desempenho recente da equipe no Campeonato Pernambucano Sub-20 reforça o otimismo. O Retrô lidera o Grupo B de forma isolada, com 12 pontos em 4 jogos, com 4 vitórias, 16 gols marcados e nenhum sofrido. Os números colocam o Retrô como dono do melhor ataque e da melhor defesa da competição. O técnico Gabriel Lisboa ressaltou o esforço coletivo por trás da campanha perfeita.
“Nossa campanha nessa primeira fase do Pernambucano deve-se muito ao comprometimento e capacidade dos nossos atletas, juntamente a um trabalho em conjunto e muito alinhado da nossa equipe multidisciplinar. Aqui no Retrô verdadeiramente todos remam no mesmo sentido, potencializando a evolução dos nossos atletas”, concluiu.